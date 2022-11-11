Романы Булгакова и Роулинг возглавили рейтинг самых перечитываемых книг среди россиян

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере возглавили рейтинг самых перечитываемых книг в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Литрес» и Premier.
Согласно опросу, книги перечитывают 84% респондентов. 61,8% назвал главной причиной особую атмосферу произведений.
«Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“ (40%). На второй позиции — „Евгений Онегин“ Александра Пушкина (16%). Третья строчка у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)», — следует из исследования.
Из зарубежных книг второе место занимает цикл повестей о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойла (26%), а третье — роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (23%).
«Литрес» и Premier также опросили россиян о самых пересматриваемых фильмах и сериалах. Среди отечественных картин первое место заняла комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (57%), второе — «Служебный роман» (51%), третье — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (48%).
Среди зарубежных кинолент лидируют экранизации серии о Гарри Поттере (53,5%), второе место у «Пиратов Карибского моря» (43%). Замыкает топ комедия «Один дома» (42,5%).
В рейтинге самых пересматриваемых российских сериалов первое место занимают «Интерны» (17%). На второй строчке расположился детективный триллер «Метод» (12,2%), а на третьей — «Универ» (11,1%). Самыми пересматриваемыми зарубежными шоу стали «Шерлок» (30%), «Друзья» (24,5%) и «Доктор Хаус» (22,4%).