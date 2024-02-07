Джина Карано подала в суд на Disney за увольнение из «Мандалорца», ее иск спонсирует Илон Маск

Актриса и бойцовщица ММА Джина Карано подала в суд на компании Disney и Lucasfilm за дискриминацию и незаконное увольнение с площадки «Мандалорца», пишет The Hollywood Reporter.
Ее адвокатов оплатит X (бывший Twitter) Илона Маска. Прошлым летом миллиардер пообещал оплатить адвокатов всем, кого уволят из‑за лайка или поста в соцсети.
В исковом заявлении в федеральном суде Калифорнии Карано утверждает, что ее уволили за высказывание правых взглядов в социальных сетях, обвиняет компании в незаконном увольнении и дискриминации по половому признаку, а также требует от Lucasfilm вернуть ее в проект, а также выплатить 75 тыс. долларов.
«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что, для того чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то за их политические взгляды?» — заявила тогда Карано.
Кроме того, Карано отрицала необходимость носить маски во время пандемии коронавируса и убеждала подписчиков, что результаты президентских выборов в США были сфальсифицированы.
Сама же актриса считает, что ее «слова постоянно искажали, чтобы демонизировать меня и выставить крайне правой экстремисткой».
В иске Карано утверждает, что Disney и Lucasfilm опорочили ее доброе имя, потому что ее мнение по Black Lives Matter, предпочтительным местоимениям для трансперсон и вмешательству в выборы не соответствует позициям компаний. Хотя ее якобы уволили за культурные и религиозные убеждения, Карано утверждает, что индустриальные гиганты закрывали глаза на ее коллег-мужчин, которые якобы делали оскорбительные и уничижительные посты в адрес республиканцев. В качестве примера она указала пост Педро Паскаля 2017 года, в котором он сравнил бывшего президента Дональда Трампа с Гитлером.
Кроме того, утверждает Карано в заявлении, Disney потребовала от Карано публично извиниться за слова и встретиться с представителем Альянса геев и лесбиянок против диффамации.
«Ответчики дошли до того, что пытались заставить Карано выступить с заявлением, что она насмехалась или оскорбляла целую группу людей, чего Карано никогда не делала», — говорится в документе.
После того как она отказалась, Карано посоветовали встретиться с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и 45 сотрудниками, которые идентифицируют себя как ЛГБТК+*, говорится в иске. Она отказалась и вскоре после этого была уволена из «Мандалорца», а также из других фильмов по вселенной «Звездных войн», включая «Рейнджеров Новой Республики».
Карано также утверждает, что Disney устроила «клеветническую кампанию после увольнения», например, внезапно удалила эпизод «В дикой природе с Беаром Гриллсом» с ее участием из «запланированной линейки шоу» в «попытке очернить» ее. Хотя эпизод в итоге вышел в эфир, Disney якобы стерла имя и образ актрисы в рекламных материалах.
К тому же увольнение Карано компанией Disney послужило толчком к тому, что UTA и его адвокат по сделкам отказались от нее как от клиента, уверена актриса.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.