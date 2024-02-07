Джина Карано подала в суд на Disney за увольнение из «Мандалорца», ее иск спонсирует Илон Маск

В иске Карано утверждает, что Disney и Lucasfilm опорочили ее доброе имя, потому что ее мнение по Black Lives Matter, предпочтительным местоимениям для трансперсон и вмешательству в выборы не соответствует позициям компаний. Хотя ее якобы уволили за культурные и религиозные убеждения, Карано утверждает, что индустриальные гиганты закрывали глаза на ее коллег-мужчин, которые якобы делали оскорбительные и уничижительные посты в адрес республиканцев. В качестве примера она указала пост Педро Паскаля 2017 года, в котором он сравнил бывшего президента Дональда Трампа с Гитлером.