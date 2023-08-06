Илон Маск пообещал оплатить адвокатов всем, кого уволят из‑за лайка или поста в X

«Если работодатель несправедливо обошелся с вами из‑за того, что вы разместили или вам понравилось что‑то на этой платформе, мы возместим ваши судебные издержки», — говорится в посте.
«Без ограничений. Пожалуйста, сообщайте нам об этом», — добавил глава X. Как именно связаться с ним или юридическим отделом соцсети, Маск не уточнил.
«И мы не просто подадим в суд, мы поднимем шумиху, а также призовем к ответу советы директоров компаний», — сказал бизнесмен в другом посте.
Маск сделал это обещание тем же вечером, когда стало известно об отстранении гонщика NASCAR Ноа Грегсона. Руководство Legacy Motor Club, которую представлял спортсмен, возмутилось его лайком под оскорбительным мемом о смерти Джорджа Флойда и не планирует возвращать мужчину в команду.
В ноябре прошлого года глава X уволил двух разработчиков Twitter за посты в соцсети. Один из них публично поспорил с новым владельцем из‑за медленной загрузки постов, а второй просто написал, что Маск не понимает, о чем говорит. По информации The Verge, из‑за критики его адрес, в том числе в рабочих чатах, компанию были вынуждены покинуть 20 сотрудников.
Редактор издания также усомнился в том, что миллиардер сдержит свое слово. Он напомнил, что сейчас соцсеть уже судится с владельцами офисов, консультантами и подрядчиками и должна им больше 14 млн долларов. Также у компании возникали трудности с оплатой аренды зданий в нескольких городах, выплатой выходного пособия команде Twitter Africa и ранее обещанных Маском долей выручки для создателей контента на платформе.