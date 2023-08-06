Илон Маск пообещал оплатить адвокатов всем, кого уволят из‑за лайка или поста в X

В ноябре прошлого года глава X уволил двух разработчиков Twitter за посты в соцсети. Один из них публично поспорил с новым владельцем из‑за медленной загрузки постов, а второй просто написал, что Маск не понимает, о чем говорит. По информации The Verge, из‑за критики его адрес, в том числе в рабочих чатах, компанию были вынуждены покинуть 20 сотрудников.