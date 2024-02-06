«Ростов на дому» и «улица Мяковского»: Штаб Надеждина показал подписи, забракованные ЦИК

Сотрудники штаба Бориса Надеждина показали примеры подписей в его поддержку, забракованные ЦИК. Их опубликовали в телеграм-канале кандидата в президенты России.
Как отмечают сторонники политика, некоторые ошибки появились во время оцифровки подписных листов, в которые данные записывали от руки.
Среди самых явных — «ростов на дому» вместо Ростова-на-Дону, «улица Мяковского» вместо улицы Маяковского и «Салихард» вместо Салехарда. Кроме того, в графе с годом рождения одного из избирателей оказался регион его прописки, а в адресе другого Рязань указана в составе Московского района, а не наоборот.
«Трудно представить, что человек имеет отчество „Боорисович“ или что он делает ошибку в написании собственного ФИО. Очевидно, это ошибка на стадии оцифровки в ЦИК. Естественно, МВД таких „Боорисовичей“ и „Александровмчей“, жителей „ростова на дому“ с улицы „Мяковского“ найти не в состоянии», — написал электоральный эксперт Роман Удот, который опубликовал и другие примеры ошибок, допущенных ЦИК.
Журналисты издания «Агентство»* связались с человеком, в подписи которого обнаружили «ростов на дому». Он сказал. что действительно оставлял подпись за Надеждина, а также предложил привлечь к ответственности людей, которые допустили ошибки.
Ранее ЦИК признал браком 15,348% подписей за Надеждина. По словам представителя политика Игоря Артемьева, для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных. В штабе Надеждина заявили, что будут «отбивать подписи».
Борис Надеждин выступает за завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой, увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистию политзаключенных.
Центризбирком допустил Надеждина до сбора подписей 28 декабря и за первые три недели его сторонникам удалось собрать 25 тыс. подписей. После того как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, у пунктов сбора образовались очереди — и следующие 75 тыс. получилось собрать всего за пять дней.
* Издание «Агентство» признано Минюстом иностранным агентом.