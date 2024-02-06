«Ростов на дому» и «улица Мяковского»: Штаб Надеждина показал подписи, забракованные ЦИК

«Трудно представить, что человек имеет отчество „Боорисович“ или что он делает ошибку в написании собственного ФИО. Очевидно, это ошибка на стадии оцифровки в ЦИК. Естественно, МВД таких „Боорисовичей“ и „Александровмчей“, жителей „ростова на дому“ с улицы „Мяковского“ найти не в состоянии», — написал электоральный эксперт Роман Удот, который опубликовал и другие примеры ошибок, допущенных ЦИК.