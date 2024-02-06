Том Холланд сыграет в спектакле по «Ромео и Джульетте»

Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах MCU, примет участие в театральной постановке «Ромео и Джульетты» в лондонском Театре Вест-Энда. Об этом сообщил Variety.
Режиссером новой версии классического произведения Шекспира выступит Джейми Ллойд, заслуживший популярность благодаря постановкам пьес «Предательство», «Кукольный домик», «Сирано де Бержерак» и чеховской «Чайки».
Спектакль будут показывать двенадцать недель, премьера состоится в мае. О том, кто исполнит роль Джульетты, пока неизвестно, но, по мнению Variety, участие Холланда, скорее всего, означает, что на главную женскую роль пригласят известную актрису.
«Том Холланд — один из лучших молодых актеров мира. Для меня честь вновь пригласить его в Вест-Энд», — прокомментировал Ллойд, ранее работавший с Томом Хиддлстоном, Эмилией Кларк, Джеймсом МакЭвоем и Джессикой Честейн.
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