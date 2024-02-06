Том Холланд сыграет в спектакле по «Ромео и Джульетте»

Александр Голиков
Сегодня в 19:27
Фото: кадр из сериала «Переполненная комната»/Apple

Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах MCU, примет участие в театральной постановке «Ромео и Джульетты» в лондонском Театре Вест-Энда. Об этом сообщил Variety.

Режиссером новой версии классического произведения Шекспира выступит Джейми Ллойд, заслуживший популярность благодаря постановкам пьес «Предательство», «Кукольный домик», «Сирано де Бержерак» и чеховской «Чайки».

Спектакль будут показывать двенадцать недель, премьера состоится в мае. О том, кто исполнит роль Джульетты, пока неизвестно, но, по мнению Variety, участие Холланда, скорее всего, означает, что на главную женскую роль пригласят известную актрису.

«Том Холланд — один из лучших молодых актеров мира. Для меня честь вновь пригласить его в Вест-Энд», — прокомментировал Ллойд, ранее работавший с Томом Хиддлстоном, Эмилией Кларк, Джеймсом МакЭвоем и Джессикой Честейн.

В январе 2024-го Холланд опроверг слухи о размолвке с Зендаей, которые возникли после очистки ее инстаграма*, а также поделился, что они вместе пересматривают свой первый совместный фильм «Человек-паук», чтобы почувствовать, что им снова по девятнадцать лет.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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