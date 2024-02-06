Том Холланд сыграет в спектакле по «Ромео и Джульетте»

В январе 2024-го Холланд опроверг слухи о размолвке с Зендаей, которые возникли после очистки ее инстаграма*, а также поделился, что они вместе пересматривают свой первый совместный фильм «Человек-паук», чтобы почувствовать, что им снова по девятнадцать лет.