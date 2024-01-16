Том Холланд и Зендея пересматривают «Человека-паука» и «заново переживают молодость»

Том Холланд поделился, что пересматривает свой первый фильм «Человек-паук» вместе с Зендеей, чтобы почувствовать, что им снова по 19 лет. Об этом он рассказал на красной дорожке Critics Choice Awards в разговоре с Extra
«Мы с Зендеей время от времени смотрим „Человека-паука“ и вспоминаем, как нам было 19 лет и что происходило на съемках. Это такая роскошь, такой подарок, когда можно посмотреть кино и заново пережить молодость», — поведал актер
Холланд также признал, что его изменил опыт работы над франшизой. «Без этой работы я бы не стал тем человеком, которым являюсь сейчас», — добавил 27-летний артист.
Он отметил, что наблюдение за своей работой позволяет ему задуматься о том, как стать лучше.
«Иногда я думаю, что я сам себе лучший критик — я действительно знаю, что именно я могу сделать, а иногда я вижу что‑то и говорю: „Черт, я действительно мог бы сделать больше“», — сказал Холланд журналистам.
На прошлой неделе британский актер опроверг слухи о размолвке со звездой «Эйфории». Предположения о разрыве в паре появились после того, как Зендея отписалась от всех аккаунтов в инстаграме*, в том числе и от Холланда.
В сентябре Зендая спровоцировала слухи о помолвке с напарником по «Человеку-пауку». Актриса опубликовала в сторис фотографию с кольцом на безымянном пальце и заставила многих спекулировать о грядущей свадьбе. Позже она сама же их опровергла.