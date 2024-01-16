Том Холланд и Зендея пересматривают «Человека-паука» и «заново переживают молодость»

Максим Саблин
Сегодня в 21:09
Фото: Marvel

Том Холланд поделился, что пересматривает свой первый фильм «Человек-паук» вместе с Зендеей, чтобы почувствовать, что им снова по 19 лет. Об этом он рассказал на красной дорожке Critics Choice Awards в разговоре с Extra

«Мы с Зендеей время от времени смотрим „Человека-паука“ и вспоминаем, как нам было 19 лет и что происходило на съемках. Это такая роскошь, такой подарок, когда можно посмотреть кино и заново пережить молодость», — поведал актер

Холланд также признал, что его изменил опыт работы над франшизой. «Без этой работы я бы не стал тем человеком, которым являюсь сейчас», — добавил 27-летний артист.

Он отметил, что наблюдение за своей работой позволяет ему задуматься о том, как стать лучше.

«Иногда я думаю, что я сам себе лучший критик — я действительно знаю, что именно я могу сделать, а иногда я вижу что‑то и говорю: „Черт, я действительно мог бы сделать больше“», — сказал Холланд журналистам.

На прошлой неделе британский актер опроверг слухи о размолвке со звездой «Эйфории». Предположения о разрыве в паре появились после того, как Зендея отписалась от всех аккаунтов в инстаграме*, в том числе и от Холланда.

В сентябре Зендая спровоцировала слухи о помолвке с напарником по «Человеку-пауку». Актриса опубликовала в сторис фотографию с кольцом на безымянном пальце и заставила многих спекулировать о грядущей свадьбе. Позже она сама же их опровергла.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+