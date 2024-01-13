Том Холланд опроверг слух о расставании с Зендаей

Том Холланд опроверг слухи о размолвке с Зендаей, которые возникли после очистки ее инстаграма*, пишет TMZ.
Связанный с изданием фотограф встретил актера на улице в Лос-Анджелесе и спросил о том, разошлись ли они с американской актрисой. «Нет, абсолютно нет», — ответил ему британец, хотя и не стал продолжать разговор.
Подозрения о разлуке пары появились пару недель назад, когда подписчики звезды «Эйфории» обратили внимание на опустевший список подписок в ее инстаграме. Сейчас ее официальный аккаунт не отслеживает совершенно никого, в том числе она отписалась и от Холланда. В отличие от нее, актер все еще фолловит ее страницу.
На подозрения также влияет и непубличность отношений пары. В последние несколько месяцев Холланд и Зендая не появляются вместе на светских вечерах и не постят общих фото.
TMZ отмечает, что на прошлой неделе актрису чаще видели в пригороде Лос-Анджелеса в компании брата Остина.
В сентябре Зендая спровоцировала слухи о помолвке с напарником по «Человеку-пауку». Актриса опубликовала в сторис фотографию с кольцом на безымянном пальце и заставила многих спекулировать о грядущей свадьбе. Позже она сама же их опровергла.
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