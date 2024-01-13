Том Холланд опроверг слух о расставании с Зендаей

Подозрения о разлуке пары появились пару недель назад, когда подписчики звезды «Эйфории» обратили внимание на опустевший список подписок в ее инстаграме. Сейчас ее официальный аккаунт не отслеживает совершенно никого, в том числе она отписалась и от Холланда. В отличие от нее, актер все еще фолловит ее страницу.