Экс-сотрудники SpaceX обвинили компанию в дискриминации по половому признаку

Бывшие сотрудники производителя космической техники SpaceX обвинили руководство компании в дискриминации по половому признаку и неправомерном увольнении работников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам одной из уволенных сотрудниц Пейдж Холланд-Тилен, в марте 2018 года ее взяли на работу на стартовую позицию, хотя ее коллег-мужчин с аналогичным опытом назначали на более высокие должности. Она заявила, что ей не давали участвовать в совещаниях из‑за ее пола даже после повышения.
Девушка также рассказала, что, когда она пожаловалась начальству на коллегу, который присвоил себе ее работу, ей устроили аттестацию, во время которой посоветовали быть «менее эмоциональной» и «более благодарной».
Кроме того, группа инженеров утверждает, что в 2022 году их уволили после их публикации письма с критикой основателя SpaceX Илона Маска. Экс-сотрудники считают, что таким образом SpaceX нарушила антидискриминационное законодательство Калифорнии, которое защищает работников, критикующих начальство, и запрещает дискриминацию по гендерному признаку.
В ноябре Илон Маск, который также владеет соцсетью X (бывший твиттер), опубликовал несколько постов в соцсети, в которых поддержал высказывание о том, что еврейские сообщества «распространяют ту же диалектическую ненависть к белым людям, которую требуют прекратить в отношении себя».
После этого миллиардера обвинили в антисемитизме, а многие крупные компании, включая Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, Apple и IBM, приостановили рекламу в соцсети X. В ответ Маск посоветовал ушедшим рекламодателям «пойти *****».