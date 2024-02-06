Экс-сотрудники SpaceX обвинили компанию в дискриминации по половому признаку

По словам одной из уволенных сотрудниц Пейдж Холланд-Тилен, в марте 2018 года ее взяли на работу на стартовую позицию, хотя ее коллег-мужчин с аналогичным опытом назначали на более высокие должности. Она заявила, что ей не давали участвовать в совещаниях из‑за ее пола даже после повышения.