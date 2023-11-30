«Пошли н***й»: Маск ответил ушедшим с X рекламодателям

Модератор Эндрю Росс Соркин отметил, что среди ушедших компаний была и Disney, — глава корпорации Боб Айгер также присутствовал на конференции в качестве спикера. «Слушай, Боб, если ты в зале, ты уж прости, но это то, что я чувствую», — сказал Маск.