«Пошли н***й»: Маск ответил ушедшим с X рекламодателям

Владелец соцсети X Илан Маск дал однозначный ответ о своем отношении к компаниям, которые убрали свою рекламу с его платформы после обвинений бизнесмена в антисемитизме. Миллиардер сделал заявление на саммите New York Times DealBook, передает Deadline.
«Пусть не рекламируют, — сказал Маск. — Они хотят шантажировать меня своей рекламой? Шантажировать меня деньгами? Пошли они н***й. Это понятно? Я надеюсь, да».
Модератор Эндрю Росс Соркин отметил, что среди ушедших компаний была и Disney, — глава корпорации Боб Айгер также присутствовал на конференции в качестве спикера. «Слушай, Боб, если ты в зале, ты уж прости, но это то, что я чувствую», — сказал Маск.
Соркин неоднократно спрашивал Маска, как экономическая модель X/Twitter пострадает от ухода рекламодателей в долгосрочной перспективе. «Бойкот рекламодателей убьет компанию, — заявил Маск. — И весь мир будет знать, что ее убили именно эти рекламодатели. Это будет детально задокументировано».
В ноябре Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, Apple, IBM и другие крупные компании приостановили рекламу в соцсети X после обвинений Илона Маска в поддержке антисемитских постов.
Такую реакцию корпораций вызвал пост миллиардера, в котором он поддержал высказывание о том, что еврейские сообщества «распространяют ту же диалектическую ненависть к белым людям, которую требуют прекратить в отношении себя».