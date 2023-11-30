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«Пошли н***й»: Маск ответил ушедшим с X рекламодателям

Александр Голиков
Сегодня в 09:25

Владелец соцсети X Илан Маск дал однозначный ответ о своем отношении к компаниям, которые убрали свою рекламу с его платформы после обвинений бизнесмена в антисемитизме. Миллиардер сделал заявление на саммите New York Times DealBook, передает Deadline.

«Пусть не рекламируют, — сказал Маск. — Они хотят шантажировать меня своей рекламой? Шантажировать меня деньгами? Пошли они н***й. Это понятно? Я надеюсь, да».

Модератор Эндрю Росс Соркин отметил, что среди ушедших компаний была и Disney, — глава корпорации Боб Айгер также присутствовал на конференции в качестве спикера. «Слушай, Боб, если ты в зале, ты уж прости, но это то, что я чувствую», — сказал Маск.

Соркин неоднократно спрашивал Маска, как экономическая модель X/Twitter пострадает от ухода рекламодателей в долгосрочной перспективе. «Бойкот рекламодателей убьет компанию, — заявил Маск. — И весь мир будет знать, что ее убили именно эти рекламодатели. Это будет детально задокументировано».

В ноябре Walt Disney, Paramount, Sony Pictures, Apple, IBM и другие крупные компании приостановили рекламу в соцсети X после обвинений Илона Маска в поддержке антисемитских постов.

Такую реакцию корпораций вызвал пост миллиардера, в котором он поддержал высказывание о том, что еврейские сообщества «распространяют ту же диалектическую ненависть к белым людям, которую требуют прекратить в отношении себя».

Организация Media Matters for America выпустила материал, в котором заявила, что рекламные посты в соцсети появляются рядом с пронацистским контентом. В ответ Маск подал на компанию в суд, заявив, что они сфабриковали неонацистские изображения.

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Боб АйгерЭндрю Росс
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