В Лос-Анджелесе вынесли приговор россиянину, который прилетел в США без загранпаспорта и билета

Заметив его, сотрудники аэропорта попросили мужчину остаться в зоне терминала, пока не будет решен вопрос с его визой. Вместо этого россиянин последовал за толпой пассажиров к одному из выходов на посадку, сел в самолет Scandinavian Airlines до Лос-Анджелеса и занял одно из пустых мест, не привлекая внимания.