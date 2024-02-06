В Лос-Анджелесе вынесли приговор россиянину, который прилетел в США без загранпаспорта и билета

Суд Лос-Анджелеса вынес приговор гражданину России и Израиля Сергею Очигаве, который прилетел в США без загранпаспорта, визы и билета. Об этом сообщает Los Angeles Times.
46-летнего мужчину приговорили к 93 суткам ареста и обязали выплатить 2174 доллара — компенсацию стоимости билета из Копенгагена в Лос-Анджелес.
Максимальный срок, который грозил Очигаве, — пять лет. Федеральные прокуроры запрашивали для него шесть месяцев тюрьмы, указывая, что подсудимый «не проявил никакого раскаяния или сожаления о своем поведении».
Ни адвокаты Очигавы, ни прокуроры до сих пор не могут объяснить мотивов поступка россиянина. Подсудимый уже отбыл назначенный ему срок, ожидая суда. Теперь его должны депортировать, но в какую страну, не уточняется.
По данным прокуратуры, 3 ноября Очигава в аэропорту Копенгагена прошел через турникет к выходам на посадку, вплотную следуя за другим пассажиром и сымитировав сканирование посадочного талона.
Заметив его, сотрудники аэропорта попросили мужчину остаться в зоне терминала, пока не будет решен вопрос с его визой. Вместо этого россиянин последовал за толпой пассажиров к одному из выходов на посадку, сел в самолет Scandinavian Airlines до Лос-Анджелеса и занял одно из пустых мест, не привлекая внимания.
Сперва Очигава попытался занять место в бизнес-классе, но после вопроса стюардессы о билете, пересел на свободное кресло в экономклассе. В полете он несколько раз менял места, обманом получил две порции обеда и «попытался взять шоколадку, предназначенную для членов экипажа».
После приземления в Лос-Анджелесе мужчина сказал таможенникам, что забыл паспорт в самолете и назвался другим именем. В его вещах нашли российские и израильские удостоверения личности, но там не было загранпаспорта. Также мужчины не оказалось в списке пассажиров рейса Scandinavian Airlines.
Правоохранители задержали мужчину. По словам агента ФБР Кэролайн Уоллинг, на допросе Очигава утверждал, что не спал три дня и не понимал, что происходит.