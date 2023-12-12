Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета. Он не помнит, как это произошло

«Он не помнит, как сел в самолет в Копенгагене. Он также не объяснил, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал. На вопрос, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел охрану без билета», — сказала Уоллинг.