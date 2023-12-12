Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета. Он не помнит, как это произошло

Россиянин Сергей Очигава прилетел из Европы в США без паспорта, визы и билета. Он говорит, что не помнит, как это случилось, сообщает Fox News со ссылкой агента ФБР и протоколы суда.
Согласно показаниям федеральных чиновников, Очигава, гражданин РФ и Израиля, вылетел из Копенгагена на самолете Scandinavian Airlines и приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса 4 ноября, в 13.30.
Когда он прибыл на таможенный КПП, сотрудники аэропорта обнаружили, что мужчина не числится пассажиром борта Scandinavian Airlines или любого другого международного рейса. При себе у мужчины не было международного паспорта, но были российское и израильское удостоверения личности. Кроме того, на телефоне Очигавы обнаружилась частичная фотография паспорта, на которой указаны его имя, дата рождения и номер документа, но нет снимка владельца.
Экипаж самолета сказал, что на борту Очигава бродил по салону и все время менял места. Помимо этого, он якобы просил двухразовое питание во время каждого приема пищи и в один момент попытался съесть шоколадку бортпроводника.
По словам членов экипажа, они не видели посадочного талона россиянина, но место, на которое он изначально сел, должно было остаться незанятым. Один из бортпроводников отметил, что Очигава, похоже, пытался говорить с другими пассажирами, но большинство людей его проигнорировали.
В судебных материалах также говорится, что мужчина предоставил ложную информацию о своей поездке в США, заявив правоохранителям, что он оставил свой американский паспорт в самолете.
По словам агента ФБР Кэролайн Уоллинг, на допросе Очигава утверждал, что не спал три дня и не понимал, что происходит. Он заявил, что, возможно, у него был билет на самолет, но точно он не знает.
«Он не помнит, как сел в самолет в Копенгагене. Он также не объяснил, как и когда он добрался до Копенгагена и что он там делал. На вопрос, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как он прошел охрану без билета», — сказала Уоллинг.
Очигаве предъявлено обвинение в безбилетном полете на самолете. Он находится в следственном изоляторе в США в ожидании суда. Заседание предварительно назначено на 26 декабря.
В ФБР отметили, что Очигава имеет степень доктора экономических наук и маркетинга. Но в последний раз он работал по специальности в России очень давно.