Раскрыта личность россиянина, прилетевшего в США без билета и потерявшего память

Телеграм-канал «Осторожно, новости» связался с родными Сергея Очигавы, который прилетел в Лос-Анджелес без визы, паспорта и билета и который не помнит, как это произошло.
Оказалось, что Очигава — 46-летний безработный житель Москвы. У него действительно высшее экономическое образование, но в последние годы он жил за счет накоплений. Мужчина пытался заниматься бизнесом, однако ничего существенного запустить не смог. После начала военной операции москвич переехал в Израиль, куда часто ездил до этого и где у него родственные связи.
Там у Очигавы начались приступы тревоги на фоне геополитической ситуации. В последние полгода родственники начали замечать за ним странности: мужчина стал отстраненным, не отвечал на сообщения, сбрасывал звонки во время разговора. Из‑за этого он поругался с близкими, а в сентябре–октябре перестал выходить с ними на связь.
В последний раз он сообщал родным, что находится в Париже, куда приехал попутешествовать. Откуда у Очигавы деньги на путешествия по Европе, его родственники не знают. Сейчас они пытаются добиться освобождения мужчины из‑под ареста в США, указывая, что у него слабое здоровье.