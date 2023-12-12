Раскрыта личность россиянина, прилетевшего в США без билета и потерявшего память

Оказалось, что Очигава — 46-летний безработный житель Москвы. У него действительно высшее экономическое образование, но в последние годы он жил за счет накоплений. Мужчина пытался заниматься бизнесом, однако ничего существенного запустить не смог. После начала военной операции москвич переехал в Израиль, куда часто ездил до этого и где у него родственные связи.