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Раскрыта личность россиянина, прилетевшего в США без билета и потерявшего память

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Телеграм-канал «Осторожно, новости» связался с родными Сергея Очигавы, который прилетел в Лос-Анджелес без визы, паспорта и билета и который не помнит, как это произошло.

Оказалось, что Очигава — 46-летний безработный житель Москвы. У него действительно высшее экономическое образование, но в последние годы он жил за счет накоплений. Мужчина пытался заниматься бизнесом, однако ничего существенного запустить не смог. После начала военной операции москвич переехал в Израиль, куда часто ездил до этого и где у него родственные связи.

Там у Очигавы начались приступы тревоги на фоне геополитической ситуации. В последние полгода родственники начали замечать за ним странности: мужчина стал отстраненным, не отвечал на сообщения, сбрасывал звонки во время разговора. Из‑за этого он поругался с близкими, а в сентябре–октябре перестал выходить с ними на связь.

В последний раз он сообщал родным, что находится в Париже, куда приехал попутешествовать. Откуда у Очигавы деньги на путешествия по Европе, его родственники не знают. Сейчас они пытаются добиться освобождения мужчины из‑под ареста в США, указывая, что у него слабое здоровье.

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Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета. Он не помнит, как это произошло
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