Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Университета им. Менделеева

Людмилу Улицкую* лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета им. Менделеева. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в своем телеграм-канале.
Звание писательнице присвоили в 2021 году. Ямпольская обратилась к руководству вуза и Миноборнауки с просьбой лишить Улицкую звания, которое, по ее словам, «можно отменить, не обременяя судебные органы».
В ответ представители РХТУ заявили, что сценаристка перестала быть почетным профессором еще 30 августа 2023 года. «Сообщаем, что Л.Е.Улицкая была лишена звания почетного профессора РХТУ им. Д.И.Менделеева решением ученого совета университета от 30 августа 2023 года», — подтвердили РБК в вузе.
Людмила Улицкая — одна из самых известных российских писательниц, лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер». Среди ее самых популярных произведений — романы «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого» и «Медея и ее дети». Ее также неоднократно называли в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе.
В 2022 году писательница выступила против военных действий на территории Украины и переехала в Германию. В ноябре 2023 года Улицкую вместе с Владимиром Сорокиным и Виктором Ерофеевым обвинили в поддержке ВСУ. Писатели в совместном обращении назвали обвинения абсурдными и заявили, что «никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий».