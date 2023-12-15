Детский омбудсмен Татарстана хочет помешать созданию новых сезонов «Слова пацана»

«[Отзыв прокатного удостоверения нужен] для того чтобы этот [многосерийный] фильм был запрещен к показу в кинотеатрах, чтобы не было возможности продать его телеканалам. И чтобы им в голову не пришло реализовать изначальный план — съемку второго и третьего сезонов», — сказала Волынец. При этом о продолжении «Слова пацана» официально создателями не заявлялось.