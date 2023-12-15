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Детский омбудсмен Татарстана хочет помешать созданию новых сезонов «Слова пацана»

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:45

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец хочет добиться отзыва прокатного удостоверения у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и не допустить съемку новых сезонов. Она намерена проверять и другие проекты, созданные по мотивам сериала Жоры Крыжовникова, передает ее слова Daily Storm.

«[Отзыв прокатного удостоверения нужен] для того чтобы этот [многосерийный] фильм был запрещен к показу в кинотеатрах, чтобы не было возможности продать его телеканалам. И чтобы им в голову не пришло реализовать изначальный план — съемку второго и третьего сезонов», — сказала Волынец. При этом о продолжении «Слова пацана» официально создателями не заявлялось.

«Объединение родителей» готовится к заказу независимой экспертизы «Слова пацана», пишет издание. В планах Волынец проверка мобильной игры по мотивам сериала (какой именно, не уточняется). «У нас практически нет видеоигр без насилия. Зато появилась игра [для мобильных] по „Слову пацана“. Почему‑то на это деньги находятся. Надо посмотреть, на какие средства эта игра создана», — посетовала она.

Ранее Волынец обращалась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана» на негативное влияние на подростков, но нарушений найдено не было. Сама чиновница ответа от РКН не получала — ведомство ответило на аналогичный запрос депутатки Натальи Орловой, которая сериал не смотрела. Авторы шоу ей также не ответили на просьбу предоставить сценарий до начала съемок.

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Наталья ОрловаИрина ВолынецЖора Крыжовников
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