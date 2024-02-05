В Саратове художницу оштрафовали за фотографию с «радужным флагом» в соцсети

Ленинский районный суд Саратова оштрафовал художницу Инну Мосину по части первой статьи 20.3 КоАП о пропаганде или демонстрации нацистской или экстремистской символики. Об этом сообщает «Коммерсант».
Штраф составил 1500 рублей. Причиной для этого послужила фотография с «радужным флагом», опубликованная в запрещенной соцсети три года назад.
Адвокат Мосиной Денис Руденко ранее предполагал, что это первое подобное дело в истории России, когда человека судят за символику ЛГБТ*.По его словам, с решением суда они не согласны и будут подавать апелляцию. Кроме того, фото уже удалено из соцсетей.
31 января суд в Нижнем Новгороде приговорил к пяти суткам административного ареста местную жительницу Анастасию Ершову за публичную демонстрацию символики экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ. Причиной послужили сережки с «радужным флагом».
*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.