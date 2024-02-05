В Саратове художницу оштрафовали за фотографию с «радужным флагом» в соцсети

Адвокат Мосиной Денис Руденко ранее предполагал, что это первое подобное дело в истории России, когда человека судят за символику ЛГБТ*.По его словам, с решением суда они не согласны и будут подавать апелляцию. Кроме того, фото уже удалено из соцсетей.