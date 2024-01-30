В Саратове начали рассматривать первое дело в России о демонстрации символики ЛГБТ*

Ленинский районный суд Саратова начал рассматривать первое в России административное дело о демонстрации в соцсетях символики экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ. Об этом сообщили «Свободные новости».
В правонарушении подозревают местную жительницу Инну Мосину. Девушка утверждает, что не закладывала идеи движения ЛГБТ в изображения, которые привлекли внимание правоохранителей.
Мосина заявила во время заседания суда, что вообще не знакома с символикой ЛГБТ. Кроме того, саратовчанка отметила, что не знала о решении Верховного суда о признании движения экстремистским.
Изображения, из‑за которых девушку обвинили в демонстрации запрещенной символики, она опубликовала на своих страницах шесть, пять лет назад, а также три года назад, когда ЛГБТ еще не было признано экстремистским движением.
Мосина заявила в суде, что опубликованные изображения — ее «творческие решения», не связанные с ЛГБТ. Подсудимой грозит штраф до 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.