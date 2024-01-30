В Саратове начали рассматривать первое дело в России о демонстрации символики ЛГБТ*

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:32
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Ленинский районный суд Саратова начал рассматривать первое в России административное дело о демонстрации в соцсетях символики экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ. Об этом сообщили «Свободные новости».

В правонарушении подозревают местную жительницу Инну Мосину. Девушка утверждает, что не закладывала идеи движения ЛГБТ в изображения, которые привлекли внимание правоохранителей.

Мосина заявила во время заседания суда, что вообще не знакома с символикой ЛГБТ. Кроме того, саратовчанка отметила, что не знала о решении Верховного суда о признании движения экстремистским.

Изображения, из‑за которых девушку обвинили в демонстрации запрещенной символики, она опубликовала на своих страницах шесть, пять лет назад, а также три года назад, когда ЛГБТ еще не было признано экстремистским движением.

Мосина заявила в суде, что опубликованные изображения — ее «творческие решения», не связанные с ЛГБТ. Подсудимой грозит штраф до 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.

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