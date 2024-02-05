Вышел тизер документалки «Кто ты, Кирилл Толмацкий?»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58
Фото: kionru/YouTube

Kion выпустил тизер документального фильма «Кто ты, Кирилл Толмацкий?», посвященный рэперу Децлу. Премьера состоится 22 июля.

В фильме появятся сын исполнителя Антоний Толмацкий, а также музыканты Al Solo, Батишта, Влад Владов и Puffy Puff. В ролике показали архивные кадры с Децлом.

Сын Децла, известный по псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой дебютный клип в 2021 году. Тогда же вышла книга «Кто ты, Кирилл Толмацкий?» журналистки Елены Михайлиной, записанная в формате диалога с Ириной Толмацкой.

Кирилл Толмацкий умер в ночь с 2 на 3 февраля после выступления в Ижевске, причина смерти — остановка сердца. После этого вышел посмертный клип рэпера на трек «Inferno» из его альбома «μετεμψύχωσις» («Переселение душ») 2017 года, а также документальный фильм о жизни Децла «С закрытыми окнами».

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