Сын Децла Антоний Киселев выпустил дебютный клип

Сын Децла Антоний Киселев, известный под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип под названием «Dzen». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике рэпер посреди ночи пробирается в закрытый супермаркет и начинает устраивать там дебош. В конце его ловят охранники и вышвыривают на улицу.