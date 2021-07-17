Сын Децла Антоний Киселев выпустил дебютный клип

Сын Децла Антоний Киселев, известный под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип под названием «Dzen». Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике рэпер посреди ночи пробирается в закрытый супермаркет и начинает устраивать там дебош. В конце его ловят охранники и вышвыривают на улицу.
В тексте песни Juzeppe Junior уточняет, что занимается музыкой без помощи дедушки — влиятельного в прошлом продюсера Александра Толмацкого.
Свой дебютный трек о «тоталитарных чистках» и «грязных мыслях» Киселев представил в августе прошло года. Записать песню ему помог Nongratta (Гор Бабаханян), известный по участию в баттле с Гнойным.
Тогда Александр Толмацкий раскритиковал его творчество. Он заявил, что «не увидел у внука музыкальных перспектив и посоветовал ему заниматься учебой».