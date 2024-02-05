Сайфай «Создатель» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в январе

С 2021 по 2023 год рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов вырос на 71,4% — с 7 до 12 млрд рублей. При этом оборот официальных видеосервисов в 2022-м упал на 13% до 7 млрд рублей, а в прошлом году увеличился до 7,8 млрд.