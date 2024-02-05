Сайфай «Создатель» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в январе

Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе стал «Создатель» Гарета Эдвардса, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T. На втором месте оказалась комедия «Иван Васильевич меняет всё» от ТНТ, которая есть на стримингах.
Замкнула тройку лидеров драмеди «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. Следом за ним идут боевик «Воздушное ограбление», фильм-катастрофа «Снежное братство», супергеройская картина «Аквамен и потерянное царство», семейная лента «Вонка», а также «Крайне опасен», «Большая гонка. „Ауди“ против „Лянчи“» и «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня».
Во вторую десятку среди прочих вошли «Великая ирония» Вуди Аллена и нашумевший «Солтберн».
По итогам 2023 года «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона занял первое место в списке самых популярных фильмов у российских пиратов. Второе и третье место заняли «Стражи Галактики. Часть 3» и «Барби».
С 2021 по 2023 год рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов вырос на 71,4% — с 7 до 12 млрд рублей. При этом оборот официальных видеосервисов в 2022-м упал на 13% до 7 млрд рублей, а в прошлом году увеличился до 7,8 млрд.