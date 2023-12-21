«Аватар-2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в 2023 году

«Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона вошел в список самых популярных фильмов 2023 года среди российских пиратов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». В топ-10 также вошла одна российская картина.
Второе и третье место заняли «Стражи галактики. Часть 3» и «Барби», следом идут «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». Шестое место занял российский фильм «Чебурашка», который вошел в мировой топ кассовых фильмов 2023 года.
Замыкают список «Аферисты», «Вавилон», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». Компания F.A. С.С. T. составила пиратский рейтинг.
Работа над сиквелом «Чебурашки» уже идет, продолжение покажут в декабре 2025 года. Авторы планируют сделать сиквел более масштабным, чем оригинал.