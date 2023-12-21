«Аватар-2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в 2023 году

Второе и третье место заняли «Стражи галактики. Часть 3» и «Барби», следом идут «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать». Шестое место занял российский фильм «Чебурашка», который вошел в мировой топ кассовых фильмов 2023 года.