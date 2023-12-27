Доходы пиратов в России выросли почти в два раза после ухода Netflix и Голливуда

Книжная отрасль, напротив, уже два года подряд постепенно растет. В 2023 году продажи печатных, электронных и аудиокниг составили 100 млрд рублей. В прошлом году это были 99,8 млрд, а в 2021-м — 63,4 млрд. Увеличиваются и продажи видеоигр — по итогам года они достигли 156 млрд рублей. В 2022-м оборот рынка составлял 149 млрд., в 2021-м — 142,5 млрд.