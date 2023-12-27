Доходы пиратов в России выросли почти в два раза после ухода Netflix и Голливуда

С 2021 по 2023 год рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов вырос на 71,4% — с 7 млрд до 12 млрд рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ежегодный отчет агентства InterMedia «Экономика культуры России».
При этом оборот официальных видеосервисов в 2022 году упал на 13% до 7 млрд рублей, а в 2023-м увеличился до 7,8 млрд. Это значительно ниже, чем до ухода западных компаний, — тогда ежегодный рост стримингов составлял около 30%.
По мнению главы InterMedia Евгения Сафронова, пиратство «полезно для мировых ИТ-монополий», поэтому они не слишком активно с ним борются. «Население приобретает технику в первую очередь для получения доступа к творческому контенту, а затруднение этого доступа чревато спадом продаж и снижением капитализации», — прокомментировал Сафронов.
Книжная отрасль, напротив, уже два года подряд постепенно растет. В 2023 году продажи печатных, электронных и аудиокниг составили 100 млрд рублей. В прошлом году это были 99,8 млрд, а в 2021-м — 63,4 млрд. Увеличиваются и продажи видеоигр — по итогам года они достигли 156 млрд рублей. В 2022-м оборот рынка составлял 149 млрд., в 2021-м — 142,5 млрд.