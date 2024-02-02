ЦИК нашел «мертвые души» в подписях Надеждина и Малинковича

По его словам, были обнаружены «ошибки, которые вызывают удивление». «Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой‑то степени кандидат к этому впрямую причастен», — заявил Булаев.