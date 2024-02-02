ЦИК нашел «мертвые души» в подписях Надеждина и Малинковича

Работники ЦИК обнаружили ошибки в подписных листах кандидатов в президенты Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России»). Об этом объявил зампредседателя на комиссии Центризбиркома Николай Булаев.
По его словам, были обнаружены «ошибки, которые вызывают удивление». «Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой‑то степени кандидат к этому впрямую причастен», — заявил Булаев.
Однако он не уточнил, о ком из кандидатов идет речь. Зампред ЦИК предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы 5 февраля, чтобы показать им «результаты проверочных процедур и представить протоколы о тех замечаниях».
Вот как на обвинения отреагировал Надеждин: «Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому‑то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту».
Ранее политолог и директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков выразил мнение, что Надеждина не зарегистрируют в качестве кандидата в президенты.