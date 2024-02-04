«У вас тоталитаризм?»: Кологривый и Гордон устроили перепалку на «Закрытом показе»

Никита Кологривый со скандалом ушел со съемок второго выпуска возрожденного «Закрытого показа» на Первом канале. Его перепалка с ведущим Александром Гордоном попала в эфир 3 февраля.
Гости телепрограммы собрались в студии, чтобы обсудить драматический триллер «Подельники» Евгения Григорьева с Павлом Деревянко в главной роли.
После просмотра фильма Гордон предложил присутствующим в зале рассказать, что именно они увидели и рекомендуют ли они «Подельников» к просмотру. Сделать это первым ведущий попросил Никиту Кологирового.
«Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из‑за каких‑то междоусобиц, проблем, которые возникают из‑за нужды определенной. Я это увидел так в кино», — сказал актер на третьей минуте передачи.
Гордон остался недоволен услышанным и заметил, что на месте приятеля Кологривого после такой рекомендации точно не пошел бы в кино. Также он настойчиво попросил звезду «Слова пацана» передать содержание «Подельников».
«В двух словах вам или в двух предложениях? Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» — обратился к нему Кологривый.
Гордон ответил, что на своей передаче сам будет решать, «чего хотеть, а чего не хотеть». «Вы хотите поссориться? Это я могу», — подчеркнул ведущий.
«Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. «Давайте я буду хотеть…» — сцепился с ним актер.
«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», — напомнил Гордон.
Услышав это, Кологривый встал с места и направился к выходу из студии. «Я с вами диалог не найду. Увидимся у меня в гостях. Какой ты хороший, смелый такой», — сказал он на прощание.
«Вряд ли я приду», — попрощался Гордон.
После перепалки Гордон отметил, что на правах ведущего всегда намерен определять состав гостей студии.
«Вы знаете, я даже сейчас не требую поддержки или осуждения своих действий. Так было и так будет всегда. Это авторское шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против», — добавил Гордон.
Его поддержал режиссер «Подельников» Евгений Григорьев: «Саша [Гордон] делает блестяще все».
В тот же день в студии Первого произошел неприятный инцидент, утверждает Baza. Источники телеграм-канала рассказали, что Гордону стало плохо на работе, его коллегам пришлось вызвать скорую. Приехавшие врачи выявили у ведущего аритмию и сделали ему укол, после чего он продолжил работу, пишет канал.
После роли Кащея в «Слове пацана» Никита Кологривый запоминается зрителям в основном скандалами. Например, он успел публично поругаться с рэпером Big Baby Tape, раскритиковать коллег по сериалу и Александру Бортич, а также занял место отмененного Филиппа Киркорова в «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ.