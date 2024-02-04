«У вас тоталитаризм?»: Кологривый и Гордон устроили перепалку на «Закрытом показе»

«Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий. Значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», — напомнил Гордон.