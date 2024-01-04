Никита Кологривый назвал песни Big Baby Tape «деградацией». Тот ответил

В разговоре с ведущей он заявил, что сейчас настало время поиска героев и это необходимый период: «Общество приходит к декадансу в определенный момент, потом наступают определенные события, как, допустим, [начало Второй мировой войны], а потом люди задумались, что нужно улыбаться соседу, что сосед живой — это класс, люди, стоящие рядом в метро, — вообще счастье. Сейчас все это позабыли, все немножко на тусовке у Ивлеевой последние три-четыре года».