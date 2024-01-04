Никита Кологривый назвал песни Big Baby Tape «деградацией». Тот ответил

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый высказал недовольство музыкой Big Baby Tape. В подкасте «Без сменки» онлайн-школы «Вебиум» актер назвал его песни «деградацией». В ответ рэпер предложил не слушать мнения актеров второго плана.
В разговоре с ведущей он заявил, что сейчас настало время поиска героев и это необходимый период: «Общество приходит к декадансу в определенный момент, потом наступают определенные события, как, допустим, [начало Второй мировой войны], а потом люди задумались, что нужно улыбаться соседу, что сосед живой — это класс, люди, стоящие рядом в метро, — вообще счастье. Сейчас все это позабыли, все немножко на тусовке у Ивлеевой последние три-четыре года».
Среди признаков декаданса он выделил инстаграм*, который «стирает цену женщине, её талантам и способностям», а также то, что мы «оправдываем всё психологией и безлактозным кофе». «Чушь собачья, всё ваше безлактозное молоко и медиации не подходят для минус 40 и Гольяново, не подходят „ом“, Шива и „намасте“. Поэтому надо искать наши формулы», — уверен Кологривый.
В качестве героев он предложил ученых из Наукограда Новосибирска, которые разрабатывают космические технологии, но которых их никто не знает, хотя «все знают, кто такой Элджей». «У меня сейчас все друзья рэперы. Все, кто без работы, они все рэперы. Скорее всего, ты такой сел, [решил, что] работать мне не охота, актером я стать не успел <…> гуглю рифмы: „ноль, боль, моль, золь“», — передает ход мысли знакомых актер.
«Открой текст песни „Верность“ Касты [у группы нет песни с таким названием, вероятно, имеется в виду „Ревность“ — прим.ред.] и песни Big Baby Tape», — предлагает Кологривый ведущей и начинает ритмично фыркать, передразнивая московского рэпера.
«Мне все говорят, ты не понимаешь, это ньюскул, чувак, это звучание. Я понимаю, звучание на Южном берегу в Штатах, у них не было Пушкина, Чехова, Лермонтова, Достоевского. А нас-то чё? Это же деградация! Как можно иметь лучше стихи два века назад, а сейчас писать намного хуже?», — возмутился исполнитель роли Кащея в «Слове пацана».
«В любом стихотворении Лермонтова больше словарный запас, чем во всем альбоме нынешнего рэпера. Это же деградация», — подчеркнул артист.
Big Baby Tape заметил реакцию актера на свои песни. В сторис рэпер запостил отрывок из видео и сопроводил его двумя эмодзи со смехом и слезами.
«Объясните, а как можно прийти от Тарковскоо и советской классики к „Слово пацана“?», — задал фолловерам вопрос Тэйп.
«Ребят, не засоряйте голову морализаторскими мнениями от актеров второго плана и наслаждайтесь искусством в его разных проявлениях», — предложил музыкант.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.