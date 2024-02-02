«Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр»: суд лишил Илона Маска 56 млрд долларов

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:52
Кадр: Today/YouTube

Илон Маск не получит выплату в размере 56 млрд долларовот Tesla по решению суда, сообщает Reuters. Ранее иск к экс-бизнесмену подал барабанщик хэви-метал-группы Dawn of Correction.

Судья штата Делавэр аннулировала пакет заработной платы Маска, потому что сумма кажется непостижимой и несправедливой к акционерам. В ответ на это бизнесмен рекомендовал «никогда не регистрировать свою компанию в штате Делавэр».

В 2018 году иск к Маску подал барабанщик Ричард Торнетта, владевший девятью акциями Tesla. Музыкант обвинял предпринимателя в «неправомерном навязывании согласий по поводу гигантского пакета выплат» и заявил, что «совет директоров не был независимым».

В июне 2023 года Маска обвинили в манипуляции курсом криптовалютой Dogecoin. Истцы заявляли, что, сменив логотип Twitter на логотип с мемом Doge, бизнесмен поднял цену криптовалюты на 30%, после чего продал токены на 124 млн долларов.

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