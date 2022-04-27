Tesla потеряла 126 млрд долларов за день. Это случилось после того, как Илон Маск купил Twitter

Американская компания Tesla, занимающаяся разработкой электромобилей, потеряла за день 126 млрд долларов. Это случилось на фоне новости о том, что гендиректор компании Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter. Об этом сообщил Bloomberg.

Акции Tesla в прошлом году существенно выросли, что позволило Маску стать богатейшим человеком мира. Однако они начали падать после того, как бизнесмен купил крупный пакет акций Twitter.

Теперь, когда Маск договорился о покупке соцсети, акции Tesla продолжают падать. 26 апреля Tesla подешевела на 12%. По мнению аналитиков, финансовый план по покупке Twitter будет обеспечен продажей акций Tesla. Для приобретения Twitter Маску потребуется выплатить 21 млрд долларов наличными.

Кроме того, инвесторы опасаются, что предприниматель будет уделять значительное время развитию Twitter, а не Tesla. Впрочем, сделка с Twitter может оказаться под вопросом, если акции Tesla продолжат снижаться, считают эксперты.

Forbes сообщал, что личное состояние Маска уменьшилось на 29 млрд долларов после сделки с Twitter. Сейчас оно составляет порядка 243 млрд долларов.