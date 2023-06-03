Инвесторы обвинили Илона Маска в манипуляции криптовалютой Dogecoin

Как уверена группа инвесторов, Маск использовал посты в твиттере и платных инфлюенсеров, чтобы поднять цену Dogecoin в 360 раз, а потом обрушил ее, назвав криптовалюту «аферой» в своем появлении на шоу NBC «Saturday Night Live» в 2021 году. Таким образом бизнесмен обманул инвесторов, продвинул себя и свои компании.