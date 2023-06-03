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Инвесторы обвинили Илона Маска в манипуляции криптовалютой Dogecoin

Максим Саблин
Сегодня в 11:35

Инвесторы в криптовалюту Dogecoin обвинили Илона Маска в инсайдерской торговле и манипуляциях курсом монеты, из‑за которой они потеряли миллиарды долларов, сообщает Reuters.

Эта же группа истцов уже подавала на главу Twitter в суд в июне 2022 года, желая взыскать 258 млрд долларов компенсации. Вечером 31 мая они передали в Федеральный суд Манхэттена исковое заявление с обновленными требованиями к Маску, SpaceX и Tesla. Судья Элвин Хеллерстайн заявил, что скорее всего разрешит рассмотрение этой жалобы.

Как уверена группа инвесторов, Маск использовал посты в твиттере и платных инфлюенсеров, чтобы поднять цену Dogecoin в 360 раз, а потом обрушил ее, назвав криптовалюту «аферой» в своем появлении на шоу NBC «Saturday Night Live» в 2021 году. Таким образом бизнесмен обманул инвесторов, продвинул себя и свои компании.

Кроме этого, истцы считают, что, сменив логотип Twitter на логотип с мем Doge, символом Dogecoin, Маск поднял цену криптовалюты на 30%, после чего продал токенов на 124 млн долларов. Изучив данные о транзакциях и рыночные индикаторы, аналитики из Santiment заметили сигналы, указывающие на возможную инсайдерскую торговлю Dogecoin крупными игроками, которые могли знать о «накачке» и фиксировали прибыль.

В марте 2023 адвокат Маска Алекс Спиро потребовал отклонить иск и сказал, что в публикациях картинок и слов поддержки нет ничего предосудительного.

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