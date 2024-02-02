Подкастер Джо Роган получил от Spotify до 250 млн долларов за партнерство

«The Joe Rogan Experience» дебютировал в декабре 2009 года. На сегодняшний день он насчитывает более 2200 эпизодов, продолжительность каждого из которых в среднем составляет 2–3 часа. К Рогану приходят много известных личностей, в том числе Илон Маск, Канье Уэст, Квентин Тарантино, Майли Сайрус, Снуп Догг, Дуэйн Джонсон, Роберт Дауни-младший, а также политики и ученые.