Подкастер Джо Роган получил от Spotify до 250 млн долларов за партнерство

Spotify заключил с Джо Роганом новое многолетнее соглашение для скандального подкаста «The Joe Rogan Experience». Как сообщает The Wall Street, сумма сделка может составлять до 250 млн долларов.
По новому соглашению подкаст Рогана потеряют свою эксклюзивность для Spotify и вскоре будет доступен на других стримингах — Apple Podcasts, Amazon Music и YouTube. По данным издания, Spotify изменил свою политику по распространению контента.
В Spotify заявили, что будут тесно сотрудничать с Роганом и его командой, «чтобы продолжать максимально увеличивать аудиторию шоу на разных платформах». Согласно новым соглашениям, стриминг будет заниматься распространением и рекламой. Подкастер получит гарантированный минимальный гонорар от платформы, а также часть доходов от рекламы.
«The Joe Rogan Experience» стал эксклюзивным для Spotify в 2020 году. За это условие Рогану заплатили более 200 млн долларов. Подкаст считается самым популярным на платформе за последние три года.
«The Joe Rogan Experience» дебютировал в декабре 2009 года. На сегодняшний день он насчитывает более 2200 эпизодов, продолжительность каждого из которых в среднем составляет 2–3 часа. К Рогану приходят много известных личностей, в том числе Илон Маск, Канье Уэст, Квентин Тарантино, Майли Сайрус, Снуп Догг, Дуэйн Джонсон, Роберт Дауни-младший, а также политики и ученые.