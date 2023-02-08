Джо Рогана обвинили в антисемитских высказываниях

Ранее Роган уже попадал в скандалы: в начале 2022 года его обвинили в распространении дезинформации о коронавирусе и вакцинации в подкасте. Ряд артистов, включая Нила Янга, Джони Митчелла, Стюарта Ли, удалили свой контент из Spotify, группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо платформе, где они выразили обеспокоенность. Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Рогана. Вскоре после этого ведущему пришлось извиняться за расистское оскорбление на букву Н.