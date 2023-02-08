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Джо Рогана обвинили в антисемитских высказываниях

Семён Гудошников
Сегодня в 12:13

Джо Роган в недавнем выпуске своего подкаста, транслируемого на Spotify, сделал высказывание, которое сочли антисемитским. Об этом пишет Complex.

Роган обсуждал с корреспонденткой MSNBC Кристал Болл и журналистом Саагаром Энджетом твит члена палаты представителей Ильхана Омара, сделанный им в 2019 году. В нем конгрессмен заявил, что защитники Израиля в США были мотивированы деньгами.

Во время обсуждения Роган сказал, что это не антисемитское высказывание. «Мысль о том, что евреи не разбираются в деньгах, нелепа. Это как сказать, что итальянцы не любят пиццу. Это чертовски глупо», — заявил он.

Высказывание Рогана раскритиковали журналисты и политики. Глава Антидиффамационной лиги, противостоящей антисемитизму, Джонатан Гринблатт сказал следующее: «Тревожно, что во времена роста насилия по отношению к евреям и числа американцев, верящих в теории заговора, Джо Роган использует свою платформу, чтобы распространять антисемитские мысли о евреях и деньгах».

Колумнист Иэн Хаворт добавил: «Эта мысль имела бы смысл, если бы евреи придумали деньги, а итальянцев вырезали бы из‑за конспирологии, что они контролируют мир через пиццу».

Ранее Роган уже попадал в скандалы: в начале 2022 года его обвинили в распространении дезинформации о коронавирусе и вакцинации в подкасте. Ряд артистов, включая Нила Янга, Джони Митчелла, Стюарта Ли, удалили свой контент из Spotify, группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо платформе, где они выразили обеспокоенность. Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Рогана. Вскоре после этого ведущему пришлось извиняться за расистское оскорбление на букву Н.

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