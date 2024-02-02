РУСАДА попросит CAS не публиковать полное решение по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросит Спортивный арбитражный суд (CAS) не опубликовывать мотивировочную часть решения по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.
В данный момент юристы знакомятся с полным текстом решения, рассказали в РУСАДА. «В данном случае мы сделали все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица», — сообщила там.
CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го. По мнению судей, она не смогла доказать непредумышленность нарушений.
В декабре 2021 года в крови тогда 15-летней фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Глава дисциплинарной комиссии МОК сообщал, что адвокаты Валиевой рассказывали ему о препарате дедушки спортсменки.
31 января тренер фигуристки Этери Тутберидзе заявила, что два года никак не высказывалась о ситуации, чтобы не помешать расследованию случившегося. К самой спортсменке у нее «нет вопросов».