Тренер Камилы Валиевой впервые прокомментировала ее дисквалификацию за допинг

Этери Тутберидзе, тренер фигуристки Камилы Валиевой, впервые прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации спортсменки. Она опубликовала пост в своих соцсетях.
В нем Тутберидзе заявила, что два года никак не высказывалась о ситуации с допингом Валиевой, «несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения», чтобы не помешать расследованию случившегося.
«А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны», — отметила тренер.
Тутберидзе подчеркнула, что как никто другой хочет знать, что произошло с Камилой. Она добавила, что ее спортсмены с 2010 года выступают на международных соревнованиях и никогда не имели проблем с допинг-контролем.
«Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому», — сказала Тутберидзе.
Тренер посетовала, что ей «по прошествии двух лет так и не стало ничего понятно» в ситуации с Валиевой. «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов», — отметила она.
Тутберидзе заявила, что к самой спортсменке у нее «нет вопросов». «Она ребенок, и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее», — пообещала Тутберидзе.
«Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто‑то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — добавила тренер.
Ранее Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го. По мнению судей, она не смогла доказать непредумышленность нарушений.
В декабре 2021 года в крови тогда 15-летней фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Глава дисциплинарной комиссии МОК сообщал, что адвокаты Валиевой рассказывали ему о препарате дедушки спортсменки.