Тренер Камилы Валиевой впервые прокомментировала ее дисквалификацию за допинг

«Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам — Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто‑то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — добавила тренер.