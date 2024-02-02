Лил Памп набил татуировку с магшотом нахмуренного Дональда Трампа

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:48
Фото: соцсети Лил Пампа

Американский рэпер Лил Памп набил татуировку с Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Памп показал в сети снимок бедра с магшотом экс-президента США, завирусившимся в августе прошлого года.

«MAGA [Make America Great Again]», — написал рэпер, прикрепив два эмодзи с американским флагом. В ноябре прошлого года Памп публиковал снимок Трампа и называл его «величайшим президентом всех времен».

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© Фото: из соцсетей Лил Пампа
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© Фото: из соцсетей Лил Пампа

Памп на протяжении почти четырех лет критиковал Джо Байдена. Впервые рэпер сделал это в 2020 году, опубликовав видео с нападками на предложенную президентом налоговую политикуОна была направлена на то, чтобы заставить богатых платить больше..

5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. В декабре прошлого года Трамп заявил, что при переизбрании будет «диктатором всего один день», когда закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин: «Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить».

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