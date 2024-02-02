Лил Памп набил татуировку с магшотом нахмуренного Дональда Трампа

Американский рэпер Лил Памп набил татуировку с Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Памп показал в сети снимок бедра с магшотом экс-президента США, завирусившимся в августе прошлого года.
«MAGA [Make America Great Again]», — написал рэпер, прикрепив два эмодзи с американским флагом. В ноябре прошлого года Памп публиковал снимок Трампа и называл его «величайшим президентом всех времен».
Памп на протяжении почти четырех лет критиковал Джо Байдена. Впервые рэпер сделал это в 2020 году, опубликовав видео с нападками на предложенную президентом налоговую политикуОна была направлена на то, чтобы заставить богатых платить больше..
5 ноября 2024 года в США пройдут выборы президента. В декабре прошлого года Трамп заявил, что при переизбрании будет «диктатором всего один день», когда закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин: «Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить».