Трамп заявил, что при переизбрании будет «диктатором всего один день»

«Наша команда блестящих авторов убедительно доказывает, что и Трамп, и трампизм представляют собой экзистенциальную угрозу для Америки и идей, которые ее одушевляют. Страна пережила первый срок Трампа, хотя и не без серьезного ущерба. Второй срок, если он будет, будет гораздо хуже», — написал Джеффри Голдберг в примечании редактора, объясняющем выпуск The Atlantic.