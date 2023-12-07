Трамп заявил, что при переизбрании будет «диктатором всего один день»

Экс-президент США Дональд Трамп ответил ведущему Fox News Шону Хэннити на вопрос, будет ли он когда‑нибудь злоупотреблять властью в качестве возмездия в случае переизбрания.
Политик заверил, что такого не будет, кроме первого дня, когда он закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин: «Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить».
Ранее журнал The Atlantic посвятил целый номер выражению серьезных опасений по поводу того, как поведет себя Трамп, если вернется к власти. The Washington Post также опубликовал колонку с картинками, на которых Трамп изображен в образе Цезаря и в шляпе Наполеона.
«Наша команда блестящих авторов убедительно доказывает, что и Трамп, и трампизм представляют собой экзистенциальную угрозу для Америки и идей, которые ее одушевляют. Страна пережила первый срок Трампа, хотя и не без серьезного ущерба. Второй срок, если он будет, будет гораздо хуже», — написал Джеффри Голдберг в примечании редактора, объясняющем выпуск The Atlantic.
Ранее Трамп угрожал своим политическим оппонентам использовать Министерство юстиции для «предъявления обвинений». Он также назвал некоторых из своих политических оппонентов «вредителями», повторив фразу Адольфа Гитлера. Еще экс-президент США говорил, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь страны».