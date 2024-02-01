Регионы смогут запрещать «наливайкам» торговать пивом после 23.00

Госдума еще в апреле 2020 года приняла законопроект, который запрещает размещать «наливайки» площадью меньше 20 квадратных метров в жилых домах. В сентябре того же года в Москве приняли региональный закон с таким же запретом. В Петербурге хотели запретить продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров, но это бы привело к закрытию небольших баров в историческом центре. Через полгода закон переписали, установив минимум в 20 «квадратов» для заведений в центре.