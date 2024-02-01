Регионы смогут запрещать «наливайкам» торговать пивом после 23.00

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который дает регионам дополнительные возможности в ограничении работы «наливаек» и продаже слабоалкогольных напитков. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
«Регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — написал в телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
Раньше «наливайкам», которые маскируются под общепит, нельзя было запретить продажу пива и сидра после определенного времени. Запрет распространялся только на вино и более крепкие напитки, теперь эта лазейка закрыта.
«Теперь, после принятия решения о запрете „наливаек“, у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — заявил Володин.
По его словам, многие жители многоквартирных домов жаловались, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая асоциальных посетителей.
Госдума еще в апреле 2020 года приняла законопроект, который запрещает размещать «наливайки» площадью меньше 20 квадратных метров в жилых домах. В сентябре того же года в Москве приняли региональный закон с таким же запретом. В Петербурге хотели запретить продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров, но это бы привело к закрытию небольших баров в историческом центре. Через полгода закон переписали, установив минимум в 20 «квадратов» для заведений в центре.