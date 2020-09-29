В Москве в жилых домах запретили «наливайки» площадью меньше 20 квадратных метров

В Москве запретили продажу алкоголя в заведениях площадью меньше 20 квадратных метров в жилых домах. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«В первую очередь новые правила касаются так называемых наливаек — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время», — сказано в сообщении. Изменения, как говорится в постановлении, внесены из‑за жалоб москвичей.

Также там указано, что в площадь зала обслуживания такой торговой точки нельзя включать «сцену, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи».

В Петербурге с 2021 года запретят заведения, в которых продают алкоголь, с площадью меньше 50 квадратных метров. Впрочем, после шквала критики авторы законопроекта предложили сделать исключение для баров в историческом центре города. «Афиша Daily» рассказывала, как закон о «наливайках» изменит барную культуру Петербурга.