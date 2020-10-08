Закон о «наливайках» изменят. Под запретом окажутся лишь маленькие бары в хрущевках и панельках

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поручил внести изменения в закон о «наливайках». Об этом говорится в телеграм-канале депутата Дениса Четырбока, который выступил автором инициативы.

Согласно поправкам, петербургские заведения смогут и дальше торговать алкоголем, если площадь их зала обслуживания больше 20 квадратных метров. Изначально запрет распространялся на бары, залы которых не превышают 50 квадратных метров.

Норма в 50 квадратных метров останется для заведений, расположенных в жилых домах массовых серий — панельках и хрущевках. При этом она вступит в силу только 1 января 2022 года, а сам закон — 1 января 2021-го.

Ранее Четырбок предлагал сделать исключение для авторских баров в историческом центре, а для остальных оставить ограничение в 50 квадратных метров. От этой идеи, по всей видимости, решили отказаться.

Чтобы исключить двоякое толкование при измерении площади, в законе о наливайках пропишут четкое определение зала обслуживания. Кроме того, депутаты обратились в Минфин с просьбой увеличить минимальную розничную цену алкоголя в заведениях. Инициаторами этого, по словам Четырбока, выступили сами рестораторы.