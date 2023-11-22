Улицкая, Сорокин и Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ

Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ. Об этом сообщает РБК, которому они передали свое обращение.
Организация «Зов народа» обвинила писателей в помощи украинской армии и содействии терроризму после того, как галерист Марат Гельман продал книгу с их автографами на аукционе в поддержку легиона «Свобода России»* (входит в состав ВСУ).
Улицкая, Сорокин и Ерофеев подписали несколько экземпляров альманаха «Слово Ново. Выход» на презентации книги 18 октября в Берлине. Один из этих экземпляров был подарен Марату Гельману, который выставил книгу на аукционе в Вильнюсе.
20 ноября «Зов народа» попросил Следственный комитет и прокуратуру проверить писателей по уголовной статье о содействии террористической деятельности и «перекрыть им доступ к любому доходу в России».
Писатели в совместном обращении назвали обвинения «Зова народа» абсурдными и заявили, что «никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий». «Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — добавили они.
* Легион «Свобода России» признан Верховным судом РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.