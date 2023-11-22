Улицкая, Сорокин и Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ

Улицкая, Сорокин и Ерофеев подписали несколько экземпляров альманаха «Слово Ново. Выход» на презентации книги 18 октября в Берлине. Один из этих экземпляров был подарен Марату Гельману, который выставил книгу на аукционе в Вильнюсе.