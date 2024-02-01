Хидэо Кодзима раскрыл рабочее название своей новой игры

«Physint» станет третьим игровым проектом студии Kojima Productions. «Она будет создана с использованием передовых технологий и лучших талантов со всего мира — как в кино, так и в видеоиграх. Разумеется, это интерактивная „игра“, но ее внешний вид, сюжет, тема, актерский состав, игра актеров, стиль, звук и т. д. — все это находится на следующем уровне „цифровых развлечений“, который можно назвать „кино“», — написал Кодзима.