Хидэо Кодзима раскрыл рабочее название своей новой игры

Хидэо Кодзима сообщил о разработке «шпионской игры следующего поколения» под рабочим названием «Physint». Чуть подробнее о проекте японский гейм-дизайнер рассказал в своем твиттере.
«Physint» станет третьим игровым проектом студии Kojima Productions. «Она будет создана с использованием передовых технологий и лучших талантов со всего мира — как в кино, так и в видеоиграх. Разумеется, это интерактивная „игра“, но ее внешний вид, сюжет, тема, актерский состав, игра актеров, стиль, звук и т. д. — все это находится на следующем уровне „цифровых развлечений“, который можно назвать „кино“», — написал Кодзима.
The Verge проверил и выяснил, что товарный знак «Physint» не зарегистрирован, несмотря на знак TM на баннере.
Видео с анонсом новой игры Кодзимы показали на презентации State of Play от PlayStation. Разработчик назвал грядущую игру кульминацией своей работы, которой через два года исполнится 40 лет.