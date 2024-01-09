«Банши Инишерина» и «Анатомия падения»: Кодзима назвал любимые фильмы 2023 года

Весной 2024 года на Disney+ выйдет документальный фильм о Кодзиме. Картина расскажет о работе японского геймдизайнера, в том числе о том, как Кодзима создавал культовую игру Death Stranding. Также лента коснется «ранних дней независимости студии» Кодзимы.