«Банши Инишерина» и «Анатомия падения»: Кодзима назвал любимые фильмы 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:04
Фото: Kojima Productions

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы, который он посмотрел в 2023 году.

В список вошли 12 картин. «Без рейтинга. Они перечислены в том порядке, в котором я их видел», — написал Кодзима в своих соцсетях.

Среди любимых лент геймдизайнера — «Air: Большой прыжок», «Солнце мое», «Банши Инишерина», «Близко», «R.M.N.», «Дом волка», «Хищники», «Вихрь», «Идеальные дни», «Общество снега», «Убийца» и «Анатомия падения».

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Весной 2024 года на Disney+ выйдет документальный фильм о Кодзиме. Картина расскажет о работе японского геймдизайнера, в том числе о том, как Кодзима создавал культовую игру Death Stranding. Также лента коснется «ранних дней независимости студии» Кодзимы.

Режиссером ленты выступил Глен Милнер, а продюсером стал Бен Хилтон. В съемках фильма приняли участие Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн, Джордж Миллер, Норман Ридус, Woodkid и группа Chvrches.

По словам создателей картины, она «исследует силу и потенциал видеоигр как формы искусства через работу влиятельного таланта, почитаемого миллионами по всему миру».

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