Death Stranding 2 и секретный тайтл Кодзимы: что показали на презентации State of Play

Девятиминутный безумный трейлер одной из самых ожидаемых игр, релиз которой состоится в 2025 году. В ролике Норман Ридус и Леа Сейду стали черно-белыми, а Трой Бейкер попытался поразить киберсамурая молниями из электрогитары. В нем также впервые показали героиню Эль Фэннинг, о которой пока ничего не известно.