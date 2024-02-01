Death Stranding 2 и секретный тайтл Кодзимы: что показали на презентации State of Play

PlayStation провела презентацию State of Play, в рамках которой представила больше 15 игр для PS5 и PS VR2. Рассказываем о самом интересном подробнее.
Death Stranding 2
Девятиминутный безумный трейлер одной из самых ожидаемых игр, релиз которой состоится в 2025 году. В ролике Норман Ридус и Леа Сейду стали черно-белыми, а Трой Бейкер попытался поразить киберсамурая молниями из электрогитары. В нем также впервые показали героиню Эль Фэннинг, о которой пока ничего не известно.
Новая секретная игра от Хидэо Кодзимы
После нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach геймдизайнер объявил, что сделает еще одну игру при поддержке Sony. Она будет выполнена в жанре шпионского экшна. По словам Кодзимы, франшиза затронет не только игры, но и фильмы с музыкой.
«Через два года я буду отмечать сорокалетие своей карьеры в разработке видеоигр. Я уверен, что этот новый проект станет кульминацией моей работы», — сказал Кодзима.
Sonic × Shadow Generations
Анонсирующий трейлер ремастера Sonic Generations, вышедшей в 2011 году. Помимо улучшенных и доработанных уровней, в игре будет полноценная сюжетная линяя, посвященная Шэдоу. «Благодаря этому игроки лучше узнают его как персонажа и смогут понять его мотивы», — рассказал креативный директор Sonic Team Такаси Иидзука.
Metro Awakening
VR-игра во франшизе Metro, которая станет приквелом основной истории. Сценарий к тайтлу вновь написал Дмитрий Глуховский*.
«Пережившие ядерный апокалипсис борются за существование в заброшенной московской подземке — последнем пристанище и могиле цивилизации. <…> Вы — Сердар, врач, шагающий навстречу тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств», — гласит синопсис.
Ремейк Silent Hill 2
Первый полноценный геймплейный трейлер ремейка на движке Unreal Engine 5. В ролике Джеймс Сандерленд дерется с противниками. Релиз игры — в этом году.
Silent Hill: The Short Message
Бесплатная игра во франшизе Silent Hill, релиз которой состоялся сегодня, 1 февраля. По сюжету главная героиня Анита попадает в разрушенный многоквартирный дом, о котором ходили слухи о самоубийствах.
«Аниту тянет внутрь, после чего она обнаруживает, что ее чувство реальности раздроблено: она сталкивается с жуткими потусторонними местами, где обитает изуродованное чудовище», — говорится в синопсисе.
Judas
Шутер от создателя BioShock Кена Левина. Действие тайтла разворачивается на борту космического корабля. Игрокам предстоит помочь девушке по имени Иуда сбежать с разрушающегося звездолета.
Rise of the Ronin
Игра с открытым миром, в которой предстоит узнать историю самурая. Он путешествует по Японии в конце XIX века.
Until Dawn. Переиздание
Игра выйдет на движке Unreal Engine 5. В ней появятся новые анимации и будет улучшена цветовая палитра. Также авторы тайтла переработали саундтрек и добавили в него новые композиции от Марка Корвена.
*Дмитрий Глуховский внесен Минюстом в реестр иноагентов.