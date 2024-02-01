Death Stranding 2 и секретный тайтл Кодзимы: что показали на презентации State of Play

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:27
Фото: PlayStation/YouTube

PlayStation провела презентацию State of Play, в рамках которой представила больше 15 игр для PS5 и PS VR2. Рассказываем о самом интересном подробнее.

Death Stranding 2

Девятиминутный безумный трейлер одной из самых ожидаемых игр, релиз которой состоится в 2025 году. В ролике Норман Ридус и Леа Сейду стали черно-белыми, а Трой Бейкер попытался поразить киберсамурая молниями из электрогитары. В нем также впервые показали героиню Эль Фэннинг, о которой пока ничего не известно.

Новая секретная игра от Хидэо Кодзимы

После нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach геймдизайнер объявил, что сделает еще одну игру при поддержке Sony. Она будет выполнена в жанре шпионского экшна. По словам Кодзимы, франшиза затронет не только игры, но и фильмы с музыкой.

«Через два года я буду отмечать сорокалетие своей карьеры в разработке видеоигр. Я уверен, что этот новый проект станет кульминацией моей работы», — сказал Кодзима.

Sonic × Shadow Generations

Анонсирующий трейлер ремастера Sonic Generations, вышедшей в 2011 году. Помимо улучшенных и доработанных уровней, в игре будет полноценная сюжетная линяя, посвященная Шэдоу. «Благодаря этому игроки лучше узнают его как персонажа и смогут понять его мотивы», — рассказал креативный директор Sonic Team Такаси Иидзука.

Metro Awakening

VR-игра во франшизе Metro, которая станет приквелом основной истории. Сценарий к тайтлу вновь написал Дмитрий Глуховский*.

«Пережившие ядерный апокалипсис борются за существование в заброшенной московской подземке — последнем пристанище и могиле цивилизации. <…> Вы — Сердар, врач, шагающий навстречу тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств», — гласит синопсис.

Ремейк Silent Hill 2

Первый полноценный геймплейный трейлер ремейка на движке Unreal Engine 5. В ролике Джеймс Сандерленд дерется с противниками. Релиз игры — в этом году.

Silent Hill: The Short Message

Бесплатная игра во франшизе Silent Hill, релиз которой состоялся сегодня, 1 февраля. По сюжету главная героиня Анита попадает в разрушенный многоквартирный дом, о котором ходили слухи о самоубийствах.

«Аниту тянет внутрь, после чего она обнаруживает, что ее чувство реальности раздроблено: она сталкивается с жуткими потусторонними местами, где обитает изуродованное чудовище», — говорится в синопсисе.

Judas

Шутер от создателя BioShock Кена Левина. Действие тайтла разворачивается на борту космического корабля. Игрокам предстоит помочь девушке по имени Иуда сбежать с разрушающегося звездолета.

Rise of the Ronin

Игра с открытым миром, в которой предстоит узнать историю самурая. Он путешествует по Японии в конце XIX века.

Until Dawn. Переиздание

Игра выйдет на движке Unreal Engine 5. В ней появятся новые анимации и будет улучшена цветовая палитра. Также авторы тайтла переработали саундтрек и добавили в него новые композиции от Марка Корвена.

*Дмитрий Глуховский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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