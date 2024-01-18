Лауреатка престижной в Японии литературной премии призналась, что написала роман с помощью ChatGPT

Обладательница самой престижной литературной премии Японии Риэ Кудан призналась, что пользовалась помощью ChatGPT при написании романа, представленного на конкурсе. Ее слова передает AFP.
Примерно 5% предложений в ее книге «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом. Писательница заявила, что в этом нет ничего постыдного, и добавила, что будет и дальше прибегать к помощи ChatGPT.
Кудан уточнила, что ИИ помог раскрыть ее потенциал. Роман писательницы был отмечен премией имени Рюноскэ Акутагавы за «почти безупречность» и «всеобщее удовольствие».
Действие «Токийской башни сочувствия» развивается в футуристическом Токио. По сюжету власти города строят небоскреб для комфортабельного размещения преступников. Однако женщина-архитектор недовольна такой толерантностью общества и увеличивающимся присутствием технологий генеративного искусственного интеллекта.
В 2023 году Джон Гришэм, Джоди Пиколт и автор «Игры престолов» Джордж Мартин были среди писателей, которые подали коллективный иск против создателя ChatGPT из‑за предполагаемого нарушения авторских прав. Вместе с Гильдией писателей они обвинили калифорнийскую компанию в использовании их книг «без разрешения» для обучения языковых моделей ChatGPT.