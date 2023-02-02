В РГГУ хотят лишить студентов доступа к ChatGPT после защиты диплома, написанного с помощью чат-бота

Российский государственный гуманитарный университет считает необходимым ограничить студентам доступ к чат-боту ChatGPT. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу РГГУ.
В вузе опасаются, что чат-бот может негативно сказаться на обучении, а генерируемый им контент не всегда точен. Применение нейросетей там назвали «новым вызовом» для образовательного сообщества.
В РГГУ предложили разработать инструменты для распознавания использования нейросетей при подготовке курсовых работ и дипломов. Кроме того, следует увеличить число оригинальных заданий, которые студенты могут выполнить лишь самостоятельно, считают в университете.
Проблема использования нейросетей поднялась в РГГУ, после того как студент вуза Александр Жадан сообщил, что у него получилось защитить диплом, написанный с помощью ChatGPT, на оценку «удовлетворительно».
По его словам, он потратил на написание выпускной работы 23 часа, из которых 9 часов ушло на самостоятельную редактуру. У однокурсников, говорит Жадан, на написание диплома потребовались недели.
Один из пользователей твиттера пожаловался на выпускника в РГГУ и Министерство образования. Он попросил лишить студента диплома, заявив, что его «работа была выполнена с использованием генератора текста и не является оригинальной».