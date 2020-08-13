75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме руководителей

75% работодателей обращают внимание на знак зодиака соискателя при найме на руководящую позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

При поиске работников на должность офис менеджера на знак зодиака смотрят в половине случаев. Кроме того, 45% опрошенных отметили важными астрологические показатели сотрудников, которые работают в сфере продаж и обслуживания. На знак зодиака ИТ-специалиста смотрит каждый пятый работодатель, и только в 15% случаев астрология влияет на выбор маркетологов и курьеров.

Собственники бизнеса чаще обращают внимание на знаки зодиака, чем HR-менеджеры. Более половины бизнесменов считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме, а среди HR так считают только 19%. При этом в целом каждый шестой владелец (16%) бизнеса и 5% HR-специалистов ориентируются на зодиак при выборе сотрудника.

«Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат», — отмечается в исследовании.

Чем больше компания, тем чаще работодатели обращают внимание на астрологию. В компаниях, в которых больше 100 сотрудников, 100% работодателей считают необходимым указывать в резюме знак зодиака. В компаниях, где больше 50 сотрудников, таких 71%, а в маленьких фирмах со штатом менее 50 работников — 46%.

В отличие от работодателей соискатели реже интересуются астрологией. Большинство не читают гороскопы при смене работы (72%) и перед собеседованием (80%).