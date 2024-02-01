Норт Уэст раскрыла трек-лист нового альбома Канье. На нем есть фиты с Кидом Кади и Янг Тагом

Дочь Канье Уэста, Норт, представила трек-лист грядущего альбома рэпера под названием «Vultures».
Она пришла с родителями и друзьями в ресторан в Лос-Анджелесе в футболке с атрибутикой пластики спереди и трек-листом сзади.
Из снимка, который распространился в сети, стало известно, что в «Vultures» войдет 18 треков. На нем будут представлены фиты с такими музыкантами, как Фредди Гиббс, Джеймс Блейк, Кид Кади, Playboi Carti, Future, Янг Таг, Чарли Уилсон, Quavo, Крис Браун, YG, Bump J, Lil Durk, Leon Bridges. Еще в пластинке появится фит Канье с Норт.
24 января рэпер опубликовал трейлер к своему грядущему альбому «Vultures», режиссером которого выступил Джон Рафман. В конце ролика появилась информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.
Позже Канье намекнул, что его дочь может выпустить свой первый музыкальный клип. Он запостил в своих соцсетях ролик, в котором Норт объясняет раскадровку.