Норт Уэст раскрыла трек-лист нового альбома Канье. На нем есть фиты с Кидом Кади и Янг Тагом

Из снимка, который распространился в сети, стало известно, что в «Vultures» войдет 18 треков. На нем будут представлены фиты с такими музыкантами, как Фредди Гиббс, Джеймс Блейк, Кид Кади, Playboi Carti, Future, Янг Таг, Чарли Уилсон, Quavo, Крис Браун, YG, Bump J, Lil Durk, Leon Bridges. Еще в пластинке появится фит Канье с Норт.