Норт Уэст раскрыла трек-лист нового альбома Канье. На нем есть фиты с Кидом Кади и Янг Тагом

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:42
Фото: Apple Music/YouTube

Дочь Канье Уэста, Норт, представила трек-лист грядущего альбома рэпера под названием «Vultures».

Она пришла с родителями и друзьями в ресторан в Лос-Анджелесе в футболке с атрибутикой пластики спереди и трек-листом сзади.

Из снимка, который распространился в сети, стало известно, что в «Vultures» войдет 18 треков. На нем будут представлены фиты с такими музыкантами, как Фредди Гиббс, Джеймс Блейк, Кид Кади, Playboi Carti, Future, Янг Таг, Чарли Уилсон, Quavo, Крис Браун, YG, Bump J, Lil Durk, Leon Bridges. Еще в пластинке появится фит Канье с Норт.

24 января рэпер опубликовал трейлер к своему грядущему альбому «Vultures», режиссером которого выступил Джон Рафман. В конце ролика появилась информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.

Позже Канье намекнул, что его дочь может выпустить свой первый музыкальный клип. Он запостил в своих соцсетях ролик, в котором Норт объясняет раскадровку.

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