Канье Уэст опубликовал трейлер альбома «Vultures»

Канье Уэст опубликовал трейлер на свой грядущий альбом «Vultures». Режиссером выступил Джон Рафман.
В ролике появляются жуткие улыбающееся клоуны, волки, мирные жители в масках и халатах и стервятники (vultures). В конце трейлера появляется информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.
В своих соцсетях Уэст также показал различные обложки для каждой части. Их создал российский дизайнер Гоша Рубчинский.
«Vultures» — дебютная пластинка хип-хоп-дуэта ¥$, в который входят Уэст и Ty Dolla $ign. Кто принял учаcтие в записи альбома? точно неизвестно. Потенциальными гостями являются Лил Уэйн, Offset, Кид Кади, Крис Браун, Bad Bunny, Kodak Black, Young Thug и другие артисты.