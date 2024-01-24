Канье Уэст опубликовал трейлер альбома «Vultures»

В ролике появляются жуткие улыбающееся клоуны, волки, мирные жители в масках и халатах и стервятники (vultures). В конце трейлера появляется информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.