Канье Уэст опубликовал трейлер альбома «Vultures»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:14
Фото: кадр из видео на канале Fox News/YouTube

Канье Уэст опубликовал трейлер на свой грядущий альбом «Vultures». Режиссером выступил Джон Рафман.

В ролике появляются жуткие улыбающееся клоуны, волки, мирные жители в масках и халатах и стервятники (vultures). В конце трейлера появляется информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.

В своих соцсетях Уэст также показал различные обложки для каждой части. Их создал российский дизайнер Гоша Рубчинский.

1/2
2/2

«Vultures» — дебютная пластинка хип-хоп-дуэта ¥$, в который входят Уэст и Ty Dolla $ign. Кто принял учаcтие в записи альбома? точно неизвестно. Потенциальными гостями являются Лил Уэйн, Offset, Кид Кади, Крис Браун, Bad Bunny, Kodak Black, Young Thug и другие артисты.

Подробности по теме
Актер, известный по роли Ералаша из «Слова пацана», стал лицом бренда Канье Уэста и Рубчинского
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+