Дочь Канье Уэста может снять свой первый клип

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:48
Фото: Entertainment Tonight/YouTube

Канье Уэст намекнул в своих соцсетях, что его дочь Норт может выпустить свой первый музыкальный клип.

Рэпер опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором его дочь объясняет раскадровку клипа. «Я в своем Lamborghini еду на баскетбольную тренировку, сижу на переднем сиденье одна… Я немного занимаюсь баскетболом, а потом все мои друзья стоят в одежде „Vultures“ и вокруг нас летает грифон», — сказала Норт.

Рэпер также поделился фотографией раскадровки, которую Норт сделала на стене.

© Фото: соцсети Канье Уэста

В декабре Норт появилась на вечеринке-презентации альбома «Vultures», где зачитала свои строчки из трека «Bless Me».

Несколько дней назад Уэст опубликовал трейлер к своему грядущему альбому «Vultures», режиссером которого выступил Джон Рафман. В конце ролика появилась информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.

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