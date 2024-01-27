Дочь Канье Уэста может снять свой первый клип

Рэпер опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором его дочь объясняет раскадровку клипа. «Я в своем Lamborghini еду на баскетбольную тренировку, сижу на переднем сиденье одна… Я немного занимаюсь баскетболом, а потом все мои друзья стоят в одежде „Vultures“ и вокруг нас летает грифон», — сказала Норт.