Дочь Канье Уэста может снять свой первый клип

Канье Уэст намекнул в своих соцсетях, что его дочь Норт может выпустить свой первый музыкальный клип.
Рэпер опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором его дочь объясняет раскадровку клипа. «Я в своем Lamborghini еду на баскетбольную тренировку, сижу на переднем сиденье одна… Я немного занимаюсь баскетболом, а потом все мои друзья стоят в одежде „Vultures“ и вокруг нас летает грифон», — сказала Норт.
Рэпер также поделился фотографией раскадровки, которую Норт сделала на стене.
В декабре Норт появилась на вечеринке-презентации альбома «Vultures», где зачитала свои строчки из трека «Bless Me».
Несколько дней назад Уэст опубликовал трейлер к своему грядущему альбому «Vultures», режиссером которого выступил Джон Рафман. В конце ролика появилась информация, что пластинка будет разделена на три части. Первая увидит свет 9 февраля, вторая — 8 марта, а третья — 5 апреля.