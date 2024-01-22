Законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества у осужденных за дискредитацию армии, передает ТАСС. Ранее его одобрили на комиссии в правительстве.
«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации. <…> Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — написал Володин у себя в телеграм-канале за несколько дней до внесения.
Авторы законопроекта предложили ужесточить наказание за дискредитацию армии (статья 207.3 УК) и публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, например к дезертирству (статья 280.4 УК).
Поправки позволят расширить список преступлений, по которым возможна конфискация имущества. Туда депутаты хотят добавить упомянутые статьи Уголовного кодекса в случаях, когда осужденные действуют из корыстных побуждений либо по найму. Кроме этого, за действия против безопасности государства предлагается лишать военных и почетных званий, классного чина и госнаград.
По словам собеседников РБК, в случае принятия закона у осужденных могут начать отбирать «орудия преступления», например компьютеры, планшеты и смартфоны, а также имущество, полученное в результате преступления.
По информации главы СК Александра Бастрыкина, с начала 2022 года было возбуждено 273 уголовных дела о распространении фейков об армии. 134 уголовных дела направлены в суды, по ним проходят 136 человек, добавил он.