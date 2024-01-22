Законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии внесен в Госдуму

«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации. <…> Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — написал Володин у себя в телеграм-канале за несколько дней до внесения.