Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах

«Здесь стоят в коробке 105 тыс. подписей граждан России. Подчеркиваю — собранные на территории РФ, потому что еще десятки тысяч подписались за нас за пределами России. Мы эти подписи сюда не принесли, но мы их пересчитаем», — заявил политик журналистам.