Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах

Борис Надеждин, кандидат от партии «Гражданская инициатива», сдал в ЦИК 105 тыс. подписей для регистрации на президентских выборах, передает РБК. Это максимальное допустимое количество с расчетом на возможный брак. Комиссия примет решение о регистрации кандидата до 10 февраля.
«Здесь стоят в коробке 105 тыс. подписей граждан России. Подчеркиваю — собранные на территории РФ, потому что еще десятки тысяч подписались за нас за пределами России. Мы эти подписи сюда не принесли, но мы их пересчитаем», — заявил политик журналистам.
«Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил. Десяткам, сотням тысяч людей, которые стояли в очередях в 75 регионах страны. В более 120 городах собирали подписи», — добавил Надеждин.
Ранее в Генпрокуратуру поступило обращение с просьбой признать кандидата в президенты РФ иноагентом. По мнению автора заявления, Надеждин «намерен навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ*».
Борис Надеждин выступает за завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой, увеличение полномочий региональных властей, возвращение прямых выборов мэров и губернаторов, амнистия политзаключенных.
В конце 90-х Надеждин работал помощником председателя правительства Бориса Немцова, а с 1999 по 2003 год был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». После работы в Госдуме он вернулся к научной и преподавательской деятельности. В 2019 году был избран депутатом Совета депутатов Долгопрудного.
Центризбирком допустил Надеждина до сбора подписей 28 декабря и за первые 3 недели его сторонникам удалось собрать 25 тыс. подписей. После того как Надеждина поддержали известные оппозиционные политики, у пунктов сбора образовались очереди — и следующие 75 тыс. получилось собрать всего за 5 дней.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.