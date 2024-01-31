Робин, Fever Ray и еще более 1000 шведских артистов требуют не пускать Израиль на «Евровидение»

Робин, Fever Ray, группа Refused, DJ Seinfeld и еще больше 1000 шведских артистов подписали открытое письмо с требованием не пускать Израиль на «Евровидение». Его текст и состав подписантов опубликовала местная газета Aftonbladet.
В письме говорится, что после возобновления «жестоких боевых действий» в Газе после 7 октября прошлого года, по данным Министерства здравоохранения Газы, были убиты больше 25 тыс. палестинцев, в том числе больше 10 тыс. детей.
«Жестокие военные действия Израиля в Газе разрушили жизненно важную гражданскую инфраструктуру, создали нечеловеческие условия жизни и вынудили 85% населения бежать», — отмечают музыканты.
Кроме того, они ссылаются на решение Международного суда ООН, который решил рассмотреть обвинение в геноциде в адрес Израиля.
«Несмотря на все это, Европейский вещательный союз по-прежнему позволяет Израилю участвовать в „Евровидении“ и оправдывает это тем, что в конкурсе соревнуются телекомпании, а не государства. В то же время он исключил Россию из списка участников после ввода войск в Украину, а также отказал беларусским журналистам в участии за нарушение прав и свобод журналистов», — говорится в письме.
Артисты обращают внимание на то, что за четыре месяца военных действий в Газе погибли около 100 палестинских журналистов, и называют это одним из самых жестоких нарушений свободы прессы в современной истории. Они обвиняют ЕВС в двойных стандартах и подрыве доверия к организации.
«Тот факт, что страны, которые ставят себя выше гуманитарного права, приветствуются для участия в международных культурных мероприятиях, обесценивает нарушения международного права и делает страдания жертв невидимыми», — уверены музыканты.
Авторы письма считают своей целью перемены в политике ЕВС и противостояние отмыванию репутации через искусство. «То, что неизбирательной войне Израиля в Газе предшествовали чудовищные военные преступления, совершенные террористической организацией ХАМАС, не освобождает эту страну от обязательств по международному праву как демократического государства», — подчеркивают они.
«Разрешение на участие Израиля подрывает не только дух конкурса, но и нашу службу на благо общества. Оно также дает понять, что правительства могут совершать военные преступления без последствий. Поэтому мы обращаемся к ЕВС: исключите Израиль из конкурса песни „Евровидение-2024“», — заканчивается текст.
Шведы — не единственные музыканты, желающие отстранения Израиля от конкурса. Ранее этого потребовали около 1400 культурных деятелей из Финляндии и Исландии.
В 2024 году «Евровидение» должно состояться в шведском городе Мальме после победы представительницы этой страны Лорин в финале 2023 года. Впрочем, подписи певицы под обращением к ЕВС нет.