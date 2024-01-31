Робин, Fever Ray и еще более 1000 шведских артистов требуют не пускать Израиль на «Евровидение»

«Несмотря на все это, Европейский вещательный союз по-прежнему позволяет Израилю участвовать в „Евровидении“ и оправдывает это тем, что в конкурсе соревнуются телекомпании, а не государства. В то же время он исключил Россию из списка участников после ввода войск в Украину, а также отказал беларусским журналистам в участии за нарушение прав и свобод журналистов», — говорится в письме.