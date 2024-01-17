Израиль судят в ООН по обвинению в геноциде палестинцев. Это справедливо?

Что случилось
7 октября 2023 года палестинская террористическая группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ еврейское государство объявило войну и начало контртеррористической операции — впервые со времен войны Судного дняВоенный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой стороны, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года. В результате Израиль захватил сектор Газа, Синайский полуостров, западный берег реки Иордан и сирийские Голанские высоты.. После освобождения территории от вторгшихся боевиков израильская армия начала полную блокаду сектора Газа до тех пор, пока ХАМАС не отпустит заложников. Из‑за блокады жители Газы лишились света, медикаментов и топлива. Израиль также заявил, что будет препятствовать «неконтролируемым поставкам» гуманитарной помощи от других стран.
В ноябре прошлого года на экстренной видеоконференции БРИКС по ситуации в анклаве президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил с заявлением: отказ Израиля допустить в сектор Газа гуманитарные грузы равноценен геноциду. Он призвал международное сообщество «договориться о срочных и конкретных действиях, чтобы положить конец страданиям в секторе Газа и проложить путь к справедливому и мирному разрешению этого конфликта».
Уже в декабре ЮАР подала официальный иск в Международный суд ООН. Южно-Африканская республика обвинила страну в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Генассамблеей ООН в 1948 году.
МИД Израиля отрицает обвинения и заявляет, что страна привержена международному праву, а военные действия направлены только против террористической организации ХАМАС, а не против мирного населения.
Можно ли считать действия Израиля геноцидом?
Руслан Сулейманов: «Согласно второй статье Конвенции, под геноцидом понимаются „действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую‑либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу“».
«Израиль воюет именно с ХАМАС, а не с палестинским народом. Хотя и не считается с числом жертв среди гражданского населения, которое, помимо того что подвергается обстрелам, просто не может покинуть сектор Газа из‑за блокады со стороны еврейского государства и Египта. Окончательное решение о том, как квалифицировать действия Израиля в Газе, должен выносить только суд».
Михаил Пелливерт: «Действия Израиля назвать геноцидом нельзя: страна исходит из естественного права на самозащиту, и не она инициировала атаку в этом витке противостояния. Геноцид же основывается на заранее спланированных действиях по полному уничтожению населения — но этой спланированности пока не наблюдается.
Ситуация, которая сейчас разворачивается в секторе Газа, беспрецедентна — хотя бы в силу того, что география этого региона уникальна. Там очень тесная застройка и высокая плотность населения, а по размерам он составляет половину Тбилиси или треть Киева. Это не протяженный фронт в привычном понимании. Кроме того, современное международное право не учитывает ситуации, когда террористическая группировка захватывает город или анклав и использует жителей в качестве живого щита».
Почему обвинения выдвинула именно ЮАР?
Руслан Сулейманов: «ЮАР подала официальный иск в Международный суд ООН в декабре, обвинив Израиль в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Республика требует от еврейского государства немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и называет его действия „75-летним апартеидом“, „56-летней военной оккупацией“ и „16-летней блокадой“.
У Южной Африки давние отношения с палестинцами: покойный Нельсон Мандела, боровшийся с режимом апартеидаОфициальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. у себя в стране, видел в Ясире Арафате, лидере Организации освобождения Палестины, товарища по оружию, который также борется за свободу для своего народа. С начала последнего обострения палестино-израильского конфликта в ЮАР очень широко поддерживают палестинцев. Более того, южноафриканские власти стали горячо поддерживать лидеров ХАМАС и приглашать к себе в то время как большинство арабских стран от них дистанцировались».
Михаил Пелливерт: «С 70-х годов южноафриканская оппозиция режиму апартеида считала себя таким же угнетенным народом, как и палестинцы. Кроме того, ЮАР до сих пор уверена, что Израиль сотрудничал с режимом апартеида, поставлял ему оружие, выгораживал перед США, обеспечивал политическую защиту и таким образом помог ему просуществовать так долго. Иск собиралась подавать сама Палестинская автономия, но отказалась из‑за прямых угроз США лишить ее материальной помощи. Поэтому ЮАР оказалась самым удобным игроком».
На что может повлиять решение Международного суда и каким оно будет
Руслан Сулейманов: «В отличие от Международного уголовного суда, Международный суд ООН не занимается судебным преследованием отдельных лиц. МУС в настоящее время проводит собственное расследование».
«К слову, Биньямин Нетаньяху уже пообещал проигнорировать постановление. Кроме того, если Израиль признают виновным, это затруднит положение Вашингтона, который пока предоставляет ему безоговорочную поддержку».
Михаил Пелливерт: «Разбирательство может затянуться на годы. Но суд практикует предварительные решения, которые обеспечивают расследование. В данном случае Израиль опасается не того, что его признают виновным в геноциде, а того, что обязуют остановить огонь. Я думаю, постановление может быть опубликовано уже в ближайшие недели.
Израиль был одной из стран, кто ратифицировал Конвенцию о предупреждении преступления геноцида, которая была разработана после трагических событий Второй мировой войны. Призыв остановить военные действия подольет масла в огонь антиизраильских настроений».
«Кроме того, суд может ослабить легитимацию действий Израиля и подорвать гражданское единение, которое сложилось после 7 октября. Израильское общество считает, что это одна из самых оправданных войн в истории. Но при этом в сторону власти звучит много критики: насколько достижимые цели поставило правительство, насколько грамотно ведется работа по уничтожению ХАМАСа и насколько решаются проблемы анклава.
Сейчас сложно сказать, к какому решению придет суд. Там 15 судей, один представитель Израиля, один представитель ЮАР. Можно предположить, как будут голосовать Ливан и Марокко, а как Китай и Россия — неизвестно. Потому что, например, в свое время Россия считала, что суд вообще не имеет полномочий выносить решения, когда речь идет о самообороне. Скорее всего, результат суда будет наполовину политический, наполовину юридический».
Как может быть урегулирован военный конфликт?
Руслан Сулейманов: «Если это дело будет иметь успех, это создаст прецедент для других стран. Но не думаю, что само рассмотрение может существенно повлиять на палестино-израильский конфликт — только на ситуацию в секторе Газа. На сегодняшний день нет никакой другой четкой формулы урегулирования палестино-израильского конфликта, кроме 242-й резолюции Совбеза ООН, принятой в 1967 году. Она предполагает, во-первых, решение проблемы на основе создания двух независимых государств, а во-вторых, признание государства Израиль арабскими странами. Основная загвоздка данного документа, дополненного впоследствии другими соглашениями, кроется в вопросе очередности этих шагов, что затрудняет переговорный процесс».
Михаил Пелливерт: «Миру придется пересмотреть основы международного юридического права, которые были приняты еще после Второй мировой войны. С тех пор мир и геополитика сильно изменились, а основополагающие международные юридические принципы остались теми же.
Сейчас мы расхлебываем последствия территориального раздела в Британской империи конца XIX — начала XX века».
«Мы стали заложниками формул, которые на деле оказались неэффективными: „Мир в обмен на территории“, „Два государства для двух народов“. Сегодня, видимо, надо выходить за рамки общепризнанных норм и думать над надгосударственными форматами. Нужен творческий подход и много политической доброй воли. Вряд ли стоит ожидать, что после этих трех месяцев израильяне или палестинцы будут готовы на это. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, — это решение конфликта будущими поколениями».