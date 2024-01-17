Израиль судят в ООН по обвинению в геноциде палестинцев. Это справедливо?

У Южной Африки давние отношения с палестинцами : покойный Нельсон Мандела, боровшийся с режимом апартеидаОфициальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. у себя в стране, видел в Ясире Арафате, лидере Организации освобождения Палестины, товарища по оружию, который также борется за свободу для своего народа. С начала последнего обострения палестино-израильского конфликта в ЮАР очень широко поддерживают палестинцев. Более того, южноафриканские власти стали горячо поддерживать лидеров ХАМАС и приглашать к себе в то время как большинство арабских стран от них дистанцировались».